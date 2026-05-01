«Ньюкасл» рассматривает возможность продажи Вольтемаде

Нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде может покинуть английский клуб в ближайшее трансферное окно. По данным источника, руководство «сорок» изучает варианты продажи 24-летнего немца.
Форвард перешел в «Ньюкасл» летом прошлого года из «Штутгарта». Сумма сделки составила 75 миллионов евро, что стало рекордным показателем в истории клуба.
В текущем сезоне Вольтемаде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач.
Айнтрахт насмотрелся как Дортмунд греет мировых грандов, и тоже стал выращивать игроков с целью перепродажи.
красные быки Лейпцига практически самоликвидировались, как и Байер.
Штутгарт воспользовался отчаянным положением Ньюкасла после ухода Исака и срыва с Экитике.
Вольтемаде был не плох в АПЛ, это все таки первый сезон за Ньюкасл, его партнеры часто стараются играть на него, много в кадре, начал забивать, но ценник все равно был завышен, ожидания были завышены, и вот клуб вынужден продаьть игрока из за ФФП, все таки Ньюкасл не выдержал два фронта - АПЛ и ЛЧ...и без нового ЛЧ будут большие проблемы с финансами.
вряд ли отобьют деньги, повезет, если Бавария купит за 50 млн.
Менхен тоже хочет расстаться с Джексоном из Челси (арендован)
да, прошли времена, когда мюнхенский монстр снимал сливки с внутренних конкурентов, теперь Бавария покупает игроков клубов АПЛ.
Но не всё так просто и однозначно. Вольтемаде, как и Вирц, не правильно использован на поле. Про Вирца я неоднократно писал. А что касается Вольтемаде, то несмотря на свою неплохую результативность в Штутгарте и в молодежке, он, всё таки- игрок, больше середины поля. Он должен собирать на себе соперников, что представляет своеобразный коридор для его партнеров в атаке, и это было заметно по отдельным играм Н/К. Роль баскетбольного центрового не подходит для игрока, могущего разогнать атаку или выдать длинный пас в стиле Кейна. Вольтемаде- игрок крепко стоящий на ногах-сваях, игрок, в определенном смысле универсальный, но не чистый форвард.
Не знаю, возможно еще передумают, но первоначально было ясно, что таких денег, он не стоит...