«Ньюкасл» рассматривает возможность продажи Вольтемаде

сегодня, 16:03

Нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде может покинуть английский клуб в ближайшее трансферное окно. По данным источника, руководство «сорок» изучает варианты продажи 24-летнего немца.

Форвард перешел в «Ньюкасл» летом прошлого года из «Штутгарта». Сумма сделки составила 75 миллионов евро, что стало рекордным показателем в истории клуба.

В текущем сезоне Вольтемаде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач.

Karkaz
сегодня в 17:51
Ньюкасл просто торопился, после продажи Исака, хоть кого то взять, на крупную сумму попали) Такие специфические нападающие мало кому нужны.
Groboyd
сегодня в 17:45
Для начала пусть тренеришку выкинут, с которым сорокам ничего не светит. А уж ТРЕНЕР пусть разбирается с теми кто ему нужен.
89233vjc3jhd
сегодня в 17:13
Подешевел похоже он и думаю что 75 не отыграют сороки....
пират Елизаветы
сегодня в 17:12
Бундеслига стала улицей красных фонарей.
Айнтрахт насмотрелся как Дортмунд греет мировых грандов, и тоже стал выращивать игроков с целью перепродажи.
красные быки Лейпцига практически самоликвидировались, как и Байер.
Штутгарт воспользовался отчаянным положением Ньюкасла после ухода Исака и срыва с Экитике.
Вольтемаде был не плох в АПЛ, это все таки первый сезон за Ньюкасл, его партнеры часто стараются играть на него, много в кадре, начал забивать, но ценник все равно был завышен, ожидания были завышены, и вот клуб вынужден продаьть игрока из за ФФП, все таки Ньюкасл не выдержал два фронта - АПЛ и ЛЧ...и без нового ЛЧ будут большие проблемы с финансами.
вряд ли отобьют деньги, повезет, если Бавария купит за 50 млн.
Менхен тоже хочет расстаться с Джексоном из Челси (арендован)
да, прошли времена, когда мюнхенский монстр снимал сливки с внутренних конкурентов, теперь Бавария покупает игроков клубов АПЛ.
Capral
сегодня в 16:16
Когда Н/К купил Вольтемаде, я написал: "Штутгарт всё таки нашел дураков, и спихнул Вольтемаде за 80млн."))) Бавария в этом смысле оказалась умней, предлагаю за эту шпалу только 50, да и то, в кредит............................
Но не всё так просто и однозначно. Вольтемаде, как и Вирц, не правильно использован на поле. Про Вирца я неоднократно писал. А что касается Вольтемаде, то несмотря на свою неплохую результативность в Штутгарте и в молодежке, он, всё таки- игрок, больше середины поля. Он должен собирать на себе соперников, что представляет своеобразный коридор для его партнеров в атаке, и это было заметно по отдельным играм Н/К. Роль баскетбольного центрового не подходит для игрока, могущего разогнать атаку или выдать длинный пас в стиле Кейна. Вольтемаде- игрок крепко стоящий на ногах-сваях, игрок, в определенном смысле универсальный, но не чистый форвард.
Не знаю, возможно еще передумают, но первоначально было ясно, что таких денег, он не стоит...
shur
shur
сегодня в 16:11
...чувак под Ником Вольт не стал блогером "Сорок"...!!!
