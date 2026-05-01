«Ньюкасл» рассматривает возможность продажи Вольтемаде

1777640601

сегодня, 16:03

Нападающий «Ньюкасла» может покинуть английский клуб в ближайшее трансферное окно. По данным источника, руководство «сорок» изучает варианты продажи 24-летнего немца.

Форвард перешел в «Ньюкасл» летом прошлого года из «Штутгарта». Сумма сделки составила 75 миллионов евро, что стало рекордным показателем в истории клуба.

В текущем сезоне Вольтемаде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач.