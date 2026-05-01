«Ювентус» рассматривает Гринвуда в качестве замены Франсишку Консейсау

«Ювентус» приступил к поиску игрока на позицию вингера в связи с растущим интересом к Франсишку Консейсау со стороны клубов АПЛ.
В качестве приоритетного варианта для усиления состава рассматривается крайний нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд.
Необходимость поиска замены португальскому вингеру обусловлена позицией его агента, Жорже Мендеша.
В ходе недавних переговоров стороны пришли к выводу, что вероятность трансфера Консейсау в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед» существенно возрастет в ближайшие месяцы.