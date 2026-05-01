Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Ювентус» рассматривает Гринвуда в качестве замены Франсишку Консейсау

сегодня, 16:30

«Ювентус» приступил к поиску игрока на позицию вингера в связи с растущим интересом к Франсишку Консейсау со стороны клубов АПЛ.

В качестве приоритетного варианта для усиления состава рассматривается крайний нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд.

Необходимость поиска замены португальскому вингеру обусловлена позицией его агента, Жорже Мендеша.

В ходе недавних переговоров стороны пришли к выводу, что вероятность трансфера Консейсау в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед» существенно возрастет в ближайшие месяцы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» рассматривает возможность продажи Вольтемаде
Сегодня, 16:03
Слухи«Ливерпуль» рассматривает Баркола как основного кандидата на замену Салаху
Сегодня, 14:31
Слухи«Ювентус» интересуется полузащитником «Штутгарта» Штиллером
Сегодня, 12:18
СлухиКертис Джонс может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно
Сегодня, 10:03
«Ливерпуль» не оставил выбора своей звезде. Оставили Слота, Салах нашёл команду
Сегодня, 09:55Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Слухи«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Реала»
Сегодня, 08:29
Все комментарии
lazzioll
сегодня в 17:34
Консейсау полтора метра ростом и весом 50кг. само то в Англию идти. из умений - быстро бежать по правому флангу пока не закончится поле, быстро бежать по правому флангу и успеть до окончания поля навесить, быстро бежать и если мешают сместиться в центр. в принципе для Англии норм умения, только физуха может не позволить))
6pp3h9exeqqb
сегодня в 17:15
Не думаю что он выберет Италию... скорее всего АПЛ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 