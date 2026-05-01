Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЭСК: Арбитр правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»

сегодня, 17:30

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращения клубов по матчам 26-го и 27-го тура РПЛ.

«Зенит» обратился с просьбой проверить решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота петербургского клуба после видеопросмотра в концовке поединка с «Локомотивом» (0:0).

Комиссия единогласно постановила, что действие судьи было правильным, поскольку рука защитника Игоря Дивеева была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. У VAR имелись доказательства факта касания руки с мячом. С учётом этого обстоятельства, контакт является наказуемым.

«Спартак» попросил рассмотреть решение арбитра Артёма Чистякова назначить одиннадцатиметровый удар в пользу «Краснодара» (1:2) после видеопросмотра на 42-й минуте.

Единогласно комиссия определила, что действие судьи было правильным. Контакт мяча с рукой полузащитника Наиля Умярова является наказуемым. Футболист «Спартака» в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча был с наказуемой частью руки.

Махачкалинское «Динамо» направило обращение для проверки решения судьи Ивана Абросимова не фиксировать нарушение правил со стороны полузащитника «Краснодара» Александра Черникова против хавбека Андреса Аларкона в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот клуба из Дагестана на 29-й минуте в 27-м туре («Краснодар» выиграл дома 2:1).

Единогласным образом комиссия постановила, что судья принял верное решение. Черников не нарушал правила игры. Аларкон завершил своё действие, совершив передачу в зону атаки. Контакт по инерции движения не повлиял на игровое действие колумбийца. Черников не действовал безрассудно. Гол засчитан правильно.

Также «Динамо» попросило проверить решение о назначении пенальти в их ворота на 35-й минуте. Здесь комиссия снова была едина, мотивировав это тем, что защитник махачкалинцев Джемал Табидзе нарушает правила в единоборстве с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. «Динамовец» использует руки для задержки соперника без попытки бороться за мяч. Он влияет на возможность футболиста «быков» продвигаться к мячу.

С учётом, что мяч не находился под контролем форварда, данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол.

Судья правильно назначил пенальти и сделал предупреждение Табидзе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Унаи Эмери раскритиковал работу VAR после поражения от «Ноттингема»
Сегодня, 12:10
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матчи 28-го тура РПЛ
Вчера, 11:24
Артета об отменённом пенальти: «Очень расстроен. Был явный контакт»
Вчера, 08:46
Генсек РФС опроверг наличие жалоб от клубов на работу арбитров
28 апреля
Гендиректор «Динамо» выступил против назначений Карасёва на игры клуба
27 апреля
Литвинов: «В матче с „Краснодаром“ у меня особо претензий к судейству нет»
25 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 19:42
ура, ворон ворону ...
lotsman
сегодня в 19:35
То, что рука была отставлена и мяч попал в руку, - это так. Но я всегда говорил и говорю: в правилах футбола надо разграничить понятия "игра рукой" и "мяч попал в руку". В данной ситуации мяч попал в руку сзади игрока. Дивеев даже не видел мяча, но оказался виновным, и в результате - пенальти. Так можно прицельно бить в руку соперника в его штрафной и зарабатывать пенальти.
KSY716
сегодня в 19:27
Бессмысленный орган
pb4qsskrh835
сегодня в 18:59
Похоже симпозиум удался.
dhvetnpswt4w
сегодня в 18:38
Футбольный Бог такой пенальти не воспринял и отменил его своим способом.
x4ncujkm9fb8
сегодня в 18:23
Пенальти Сухого доверять никак нельзя, арбитр нечестен.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:11
Прочитав вердикт КДК можно сделать совершенно определенный вывод о том, что в РПЛ, как нигде в мире судьи объективны и беспристрастны и ошибок не совершают. Весь мир завидует РПЛ?
Али Самаркандский
сегодня в 17:49
Вот и разобрались.Все справедливо
372atahtkynb
сегодня в 17:41
Всё равно деревянный Коля его не забил, а Сухой отсудил сухой матч
VeniaminS
сегодня в 17:40
Если проверка прошла,значит все ОК.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 