ЭСК: Арбитр правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»

сегодня, 17:30

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) рассмотрела обращения клубов по матчам 26-го и 27-го тура РПЛ .

«Зенит» обратился с просьбой проверить решение арбитра назначить пенальти в ворота петербургского клуба после видеопросмотра в концовке поединка с «Локомотивом» (0:0).

Комиссия единогласно постановила, что действие судьи было правильным, поскольку рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. У VAR имелись доказательства факта касания руки с мячом. С учётом этого обстоятельства, контакт является наказуемым.

«Спартак» попросил рассмотреть решение арбитра назначить одиннадцатиметровый удар в пользу «Краснодара» (1:2) после видеопросмотра на 42-й минуте.

Единогласно комиссия определила, что действие судьи было правильным. Контакт мяча с рукой полузащитника является наказуемым. Футболист «Спартака» в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча был с наказуемой частью руки.

Махачкалинское «Динамо» направило обращение для проверки решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны полузащитника «Краснодара» против хавбека в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот клуба из Дагестана на 29-й минуте в 27-м туре («Краснодар» выиграл дома 2:1).

Единогласным образом комиссия постановила, что судья принял верное решение. Черников не нарушал правила игры. Аларкон завершил своё действие, совершив передачу в зону атаки. Контакт по инерции движения не повлиял на игровое действие колумбийца. Черников не действовал безрассудно. Гол засчитан правильно.

Также «Динамо» попросило проверить решение о назначении пенальти в их ворота на 35-й минуте. Здесь комиссия снова была едина, мотивировав это тем, что защитник махачкалинцев нарушает правила в единоборстве с нападающим «Краснодара» . «Динамовец» использует руки для задержки соперника без попытки бороться за мяч. Он влияет на возможность футболиста «быков» продвигаться к мячу.

С учётом, что мяч не находился под контролем форварда, данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол.

Судья правильно назначил пенальти и сделал предупреждение Табидзе.