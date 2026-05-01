Эндрик о ребёнке: «Надеюсь, он станет юристом, врачом или кем-нибудь ещё»

Нападающий «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», рассказал о том, кем бы хотел видеть своего ребёнка.
Футболист и его жена Габриэли ждут появления малыша к концу года, пока они не знают его пол.
Я надеюсь, что он или она станет замечательным человеком, прекрасной личностью. И что он или она будет видеть во мне вне поля обычного человека, а не футболиста Эндрика. Футбол — не самое приятное место. Это очень жёсткая среда. Надеюсь, что он или она станет юристом, врачом или кем-нибудь ещё и сможет быть счастливым в своём собственном мире.
...На вид ведь сам ещё ребёнок!
Такое милое пацанскре лицо,
Видать подругу любит очень!
Коль станет скоро Он отцом!!!