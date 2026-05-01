Эндрик о ребёнке: «Надеюсь, он станет юристом, врачом или кем-нибудь ещё»

сегодня, 17:54

Нападающий «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», рассказал о том, кем бы хотел видеть своего ребёнка.

Футболист и его жена Габриэли ждут появления малыша к концу года, пока они не знают его пол.

Я надеюсь, что он или она станет замечательным человеком, прекрасной личностью. И что он или она будет видеть во мне вне поля обычного человека, а не футболиста Эндрика. Футбол — не самое приятное место. Это очень жёсткая среда. Надеюсь, что он или она станет юристом, врачом или кем-нибудь ещё и сможет быть счастливым в своём собственном мире.

Лион  Реал  Эндрик
Перевод с theguardian.cоm Фото: Соцсети Эндрика
Криштиану Роналду назвал главный минус чемпионата Саудовской Аравии
Вчера, 16:18
Маунт: «„Манчестер Юнайтед“ выиграет АПЛ в следующем сезоне»
Вчера, 14:38
Моуриньо назвал сборную, которая выиграет чемпионат мира
Вчера, 09:40
Буффон назвал причину спада в итальянском футболе
29 апреля
Моуриньо: «„Рома“ — самое прекрасное место в моей карьере»
29 апреля
Нойер: «Пропустить 5 голов неприятно для любого вратаря»
29 апреля
112910415
сегодня в 19:39
забавный такой !
shur
сегодня в 18:00, ред.
...рано плодиться начал, сам ещё ребенок! Хотя если будет в топ Клубе, прокормит семью то!!!
...На вид ведь сам ещё ребёнок!
Такое милое пацанскре лицо,
Видать подругу любит очень!
Коль станет скоро Он отцом!!!
Гость
