Ахметов ненадолго потерял сознание после столкновения с Ву в матче РПЛ

сегодня, 18:51
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов столкнулся с защитником «Спартака» Кристофером Ву во время борьбы за мяч на 72‑й минуте матча 28-го тура РПЛ.

Хавбек самарской команды ненадолго потерял сознание. В результате инцидента Ахметов покинул поле на носилках и был заменён, а игрок москвичей получил рассечение головы и продолжил игру.

Официально«Балтика» потеряла Филина и Хиля до конца сезона из-за травм
Вчера, 18:03
ОфициальноВратарь «Ахмата» Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы бедра
28 апреля
Стал известен характер повреждения Мойзеса и сроки его возвращения в строй
28 апреля
Защитник ЦСКА Мойзес сообщил, что выбыл до конца сезона из-за травмы
28 апреля
Полузащитник «Динамо» Чавес: «Я пока готов не на 100%»
27 апреля
ОфициальноАкинфеев: «Для меня этот сезон точно завершён»
27 апреля
k6tpd35m9c8r
сегодня в 20:39
Здоровья футболистам, футбол опасная игра.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:23
Падал на землю он страшновато.да и второму тоже досталось. Здоровья!...
c55a6zd5ha9h
сегодня в 19:28
Здоровья обоим игрокам....футбол это не шахматы... травмы могут быть.
g9hwp5v5j863
сегодня в 18:58
Когда выигрывают можно и сознание потерять не на долго.
25процентный клоун
сегодня в 18:56, ред.
Здоровья, Ильзат. Очень опасная травма, желаю без последствий
А вообще, это всё из-за Карасева, который упустил игру
Гость
