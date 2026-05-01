«Крылья Советов» одержали победу над «Спартаком»
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ (2:1).
На 13-й минуте самарский клуб вышел вперёд — пенальти реализовал Фернандо Костанца. Москвичи отыгрались на 64-й усилиями Манфреда Угальде. Второй мяч КС забил Кирилл Печенин на 78-й.
«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице (29 очков). «Спартак» идёт 4-м (48 баллов).
Второй гол провал после стандарта. Идиот Зобнин стоял как истукан, вместо того, что бы что-то предпринять.
Гол Спартака хорош. Но этого мало. Моментов нереализованных много.
Победил тот кто больше хотел, кому больше надо. У кого есть яйца.
Лучший Песьяков!!!!!!! Напоминает мне Великолепного Женю Рудакова!!! Стилем игры, даже внешне- такой же тяжелый, неуклюжий, но как видит игру, как выбирает позицию!!! И это, в таком то возрасте!!! Спартак играет только за счет индивидуальностей, а Самара, как это не странно- за счет, пусть и примитивной, но продуманной тренерской тактики, потому что, дважды подряд, сильнейший соперник обыгран- чисто по тренерски!!!
Ну а Корседо, после прежней игры, где у него не работал правый фланг, переключился сегодня на левый, только во 2-м тайме. То-есть, нездоровый перекос в тренерских решениях, плюс ко всему- отсутствие игровой дисциплины и толкового плана на игру. Печально. Ну а пока- Самару с победой, и очень тренерской!!! Истекая кровью, как в прямом так и переносном смысле, самарцы добыли таки эту победу!!!