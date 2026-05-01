«Крылья Советов» одержали победу над «Спартаком»

сегодня, 19:03
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

На 13-й минуте самарский клуб вышел вперёд — пенальти реализовал Фернандо Костанца. Москвичи отыгрались на 64-й усилиями Манфреда Угальде. Второй мяч КС забил Кирилл Печенин на 78-й.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице (29 очков). «Спартак» идёт 4-м (48 баллов).

t7gf33cfut9a
сегодня в 20:54
Крыльям очки оказались нужнее, а Спартак уже давно стал безхребетной или безвольной командой
w72qxjwmq9ab
сегодня в 20:41
Спартаку нужно опять менять тренера, все своё бабло получили, нужно начинать заново.
Capral
сегодня в 20:39
Можно и так сказать. В любом случае, пока, у Спартака не просматривается ничего тренерского. Подождем.
g4du52q628ar
сегодня в 20:37
Очевидно, один, сокращать нужно.
ek57zr75hn28
сегодня в 20:33
О каком третьем месте можно говорить с такой игрой и таким тренером?
lotsman
сегодня в 20:31
Да, позиционно проигранный момент защиты Спартака. Но говоря о рикошете я имел ввиду отыгранного вратаря, когда этот рикошет оставил его не у дел. Он мог брать мяч, но рикошет сделал его бессильным.
Capral
сегодня в 20:21
Второй гол не случайный, пусть и после рикошета. Это позиционно проигранный момент Спартаком.
lotsman
сегодня в 20:12
Согласен. "Спартак" играл в футбол, но игра в футбол бывает разной. Один раз у них красиво получилось - грамотная атака и красивый гол Манфреда. Но, увы, это был лишь всплеск. А "Крылья" играли как могли, и им повезло. Пенальти - я тоже называю его игрой в бильярд, когда игроку никто не мешает и он прицельно бьёт в лузу. И второй гол в результате рикошета (от борта в лузу), когда вратарь был бессилен: он готовился к приёму мяча и оказался не у дел в результате рикошета.
1viking17
сегодня в 20:09
Да На фига она нужна ещё одна московская команда, своих хватает, пусть играет в ФНЛ
1viking17
сегодня в 20:02
Мо-лод-цы!!!!!!!! С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!! Вот так и надо играть
Capral
сегодня в 19:56, ред.
Я вас поправлю: Спартак играл в свой футбол, то есть, в футбол без защиты, только в атаку. А Крылья играли на результат. Удивительно другое, что, и Локо, и Спартак- проиграли по одному сценарию...
d1metras
сегодня в 19:54, ред.
Все по делу... Поздравляю Самару с победой!!! Они должны жить в РПЛ! Спартак такое чувство что какая-то "мягкотелая" команда.. нет спортивной злости..Стоит сопернику чуть поднадавить и у команды игра рассыпается..Нечем ответить..Вроде пытаются но как то "нежно" ))
VeniaminS
сегодня в 19:54
Спартак отдаляется от третьего места !
lotsman
сегодня в 19:47
Спартак играл в футбол, а Крылья в бильярд и выиграл. Два удара от борта в лузу и победа.)
Capral
сегодня в 19:44
Таки да...))) Но как в известной опере: "Что наша жизнь..." и дальше по тексту.
Futurista
сегодня в 19:41
)...
Игорь Никитенко 1
сегодня в 19:38
Вопреки .
Vadik
сегодня в 19:38
Самару с победой!!! Молодцы!!!
112910415
сегодня в 19:36
а надо было побеждать !
Capral
сегодня в 19:34
Локо может сегодня договорняк расписать... Это не точно, не прогноз, но всё может быть.
Groboyd
сегодня в 19:33
Да.
minai
сегодня в 19:32
Я один считаю, что РПЛ пора расширять до 18-ти клубов ?
Futurista
сегодня в 19:31
Шансы на 3-е место еще не потеряны...продолжаем верить в Локо и Балтику...надеюсь не подведут)...
derrik2000
сегодня в 19:31
"У «Спартака» первое поражение от «Крыльев» за 3 года.
«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» впервые с 2023 года.

Команда Хуана Карседо уступила самарцам (1:2) в 28-м туре Мир РПЛ.

Последнее поражение красно-белых от «Крыльев» было 1 октября 2023 года – 0:4 в чемпионате России. Тогда самарцы трижды подряд обыграли москвичей.

С тех пор у «Спартака» было 6 побед с общим счетом 18:2, еще 1 игра закончилась вничью (2:2)."
shur
сегодня в 19:31
...ну что говорить,неприятная м-рда!!!
n4g5ufkkx4rb
сегодня в 19:31
Ну что, во втором тайме Спартак сыграл поактивнее в атаке. Гости сумели сравнять счёт, после чего большими силами продолжали атаковать и... пропустили голевую контратаку. Крылья во второй раз в матче вышли вперёд в счёте и своего уже не упустили.
Limonov
сегодня в 19:30
КС с победой! Молодцы!
derrik2000
сегодня в 19:29
Ну, я сразу, как первый раз его лицо увидел, повторил про себя фразу Ирины Муравьёвой в роли Людмилы в фильме "Москва слезам не верит" - "Да, интеллектом явно не изуродован" (с).
Groboyd
сегодня в 19:27, ред.
Какая спортивная злость, если у нас Зобнин капитан. Чел который извиняется перед фанами Зенита за празднование победы в серии пенальти. Который не может напихать партнёрам, сопернику. У нас команда без яиц, ещё и капитан по сути тряпка.
grhntc7m3ys6
сегодня в 19:27
Очень радует то, что номер с Пари в Самаре спартаку не удался.
Гость
