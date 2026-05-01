«Крылья Советов» одержали победу над «Спартаком»

сегодня, 19:03

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

На 13-й минуте самарский клуб вышел вперёд — пенальти реализовал Фернандо Костанца. Москвичи отыгрались на 64-й усилиями Манфреда Угальде. Второй мяч КС забил Кирилл Печенин на 78-й.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице (29 очков). «Спартак» идёт 4-м (48 баллов).