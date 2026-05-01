Английская Премьер-Лига объявила претендентов на звание игрока месяца

сегодня, 19:08

Английская Премьер-Лига назвала восемь номинантов на получение приза лучшему игроку по итогам апреля.

Голосование завершится 4 мая. Голоса будут объединены с выбором экспертной комиссии для определения победителя.

Вингер «Вест Хэма» — три матча, четыре ассиста.

Полузащитник «Манчестер Сити» — три матча, гол, две результативные передачи.

Хавбек «Ноттингем Форест» — три матча, четыре забитых мяча, один голевой пас.

Полузащитник «Брайтона» — три матча, два ассиста.

Защитник «Вест Хэма» — три матча, два гола, две игры «на ноль».

Нападающий «Лидса» — три матча, три забитых мяча, одна голевая передача.

Защитник «Манчестер Сити» — три матча, один гол, два поединка без пропущенных мячей.

Хавбек «Борнмута» — три матча, один забитый мяч.