Английская Премьер-Лига объявила претендентов на звание игрока месяца

Английская Премьер-Лига назвала восемь номинантов на получение приза лучшему игроку по итогам апреля.
Голосование завершится 4 мая. Голоса будут объединены с выбором экспертной комиссии для определения победителя.
Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн — три матча, четыре ассиста.
Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки — три матча, гол, две результативные передачи.
Хавбек «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт — три матча, четыре забитых мяча, один голевой пас.
Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс — три матча, два ассиста.
Защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос — три матча, два гола, две игры «на ноль».
Нападающий «Лидса» Ноа Окафор — три матча, три забитых мяча, одна голевая передача.
Защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли — три матча, один гол, два поединка без пропущенных мячей.
Хавбек «Борнмута» Алекс Скотт — три матча, один забитый мяч.
Окафор тоже играет за команду, которая еще не гарантировпла себе прописку в АПЛ, но дела у нее пока лучше, чем у ВХЮ и Ноттингема, но Ноа отметился победным дублем в ворота МЮ и помог Лидсу одержать впжную гостевую победу!!!
Почему не выбрал Гиббс-Уайта, который отметился хет-триком, так потому, что его хет-трик был забит в ворота команды, которая уже заранее вылетела из АПЛ....это немного снижает его значимость, там победа была бы добыта и без его трех голов!
его голы помогли Ноттингем прилично подняться с колен))