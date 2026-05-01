Английская Премьер-Лига объявила претендентов на звание игрока месяца

сегодня, 19:08

Английская Премьер-Лига назвала восемь номинантов на получение приза лучшему игроку по итогам апреля.

Голосование завершится 4 мая. Голоса будут объединены с выбором экспертной комиссии для определения победителя.

Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн — три матча, четыре ассиста.

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки — три матча, гол, две результативные передачи.

Хавбек «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт — три матча, четыре забитых мяча, один голевой пас.

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс — три матча, два ассиста.

Защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос — три матча, два гола, две игры «на ноль».

Нападающий «Лидса» Ноа Окафор — три матча, три забитых мяча, одна голевая передача.

Защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли — три матча, один гол, два поединка без пропущенных мячей.

Хавбек «Борнмута» Алекс Скотт — три матча, один забитый мяч.

A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:10
Как обычно, практически все кандидаты достоины этой награды, т.к внесли весомый вклад в успех своих клубов! Лично я выбераю между двумя кандидатами, это Боуэн и Окафор! Я считаю, что игроки команд, которые борются за "выживание" просто герои! Боуэн отдавал важные голевые передачи, которые помогли ВХЮ набрать важные очки и оставляют шанс на то, что молотобойцы сохранят прописку в АПЛ! Боуэн как настоящий капитан ведет парней за собой!
Окафор тоже играет за команду, которая еще не гарантировпла себе прописку в АПЛ, но дела у нее пока лучше, чем у ВХЮ и Ноттингема, но Ноа отметился победным дублем в ворота МЮ и помог Лидсу одержать впжную гостевую победу!!!
Почему не выбрал Гиббс-Уайта, который отметился хет-триком, так потому, что его хет-трик был забит в ворота команды, которая уже заранее вылетела из АПЛ....это немного снижает его значимость, там победа была бы добыта и без его трех голов!
112910415
112910415
сегодня в 20:26
парень из Ноттингема !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:49
Однозначно Гиббс-Уайт 🔥
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:44
даже чисто математически лучший - игрок Нотингема, а плюс еще и то что лесники вылезли из зоны вылета на +5 очков.
qj387w3bmzhw
qj387w3bmzhw
сегодня в 19:26
Много достойных... посмотрим кто выиграет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:14
Морган Гиббс Уайт.
его голы помогли Ноттингем прилично подняться с колен))
