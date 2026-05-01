ЛАСК впервые за 61 год выиграл Кубок Австрии

сегодня, 19:51

ЛАСК одержал победу над «Альтахом» в финале Кубка Австрии (4:2 в дополнительное время).

На 5-й минуте Патрик Грайль вывел «Альтах» вперёд. Команда из Линца отыгралась на 10-й усилиями Мосеса Усора. На 30-й «Альтах» снова повёл — голом отметился Весель Демаку. На 66-й равенство на табло восстановил Самуэль Адениран. На 101-й третий мяч ЛАСКа забил Джордж Белло. На 103-й Адениран сделал дубль.

ЛАСК во второй раз в истории выиграл турнир, первый раз это было в 1965 году.

9wc3xgcwmkgh
9wc3xgcwmkgh
сегодня в 20:35
У каждого бывают в жизни праздники.
112910415
112910415
сегодня в 20:06
ну красавцы же !
Гость
