ЛАСК впервые за 61 год выиграл Кубок Австрии
ЛАСК одержал победу над «Альтахом» в финале Кубка Австрии (4:2 в дополнительное время).
На 5-й минуте Патрик Грайль вывел «Альтах» вперёд. Команда из Линца отыгралась на 10-й усилиями Мосеса Усора. На 30-й «Альтах» снова повёл — голом отметился Весель Демаку. На 66-й равенство на табло восстановил Самуэль Адениран. На 101-й третий мяч ЛАСКа забил Джордж Белло. На 103-й Адениран сделал дубль.
ЛАСК во второй раз в истории выиграл турнир, первый раз это было в 1965 году.
