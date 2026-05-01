Стали известны кандидаты на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ

Английская Премьер-Лига опубликовала список из семи кандидатов на звание лучшего тренера по итогам апреля.
Голосование завершится 4 мая. Голоса болельщиков будут объединены с выбором экспертной комиссии, чтобы определить победителя.
Нуну Эшпириту Санту («Вест Хэм») — три матча, две победы, ничья.
Даниэль Фарке («Лидс») — три матча, две победы, ничья.
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») — три матча, три победы.
Фабиан Хюрцелер («Брайтон») — три матча, две победы, ничья.
Андони Ираола («Борнмут») — три матча, две победы, ничья.
Витор Перейра («Ноттингем Форест») — три матча, две победы, ничья.
Арне Слот («Ливерпуль») — три матча, три победы.
Также были названы претенденты на награду игроку месяца.