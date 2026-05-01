Стали известны кандидаты на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ

сегодня, 20:11

Английская Премьер-Лига опубликовала список из семи кандидатов на звание лучшего тренера по итогам апреля.

Голосование завершится 4 мая. Голоса болельщиков будут объединены с выбором экспертной комиссии, чтобы определить победителя.

Нуну Эшпириту Санту («Вест Хэм») — три матча, две победы, ничья.

Даниэль Фарке («Лидс») — три матча, две победы, ничья.

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») — три матча, три победы.

Фабиан Хюрцелер («Брайтон») — три матча, две победы, ничья.

Андони Ираола («Борнмут») — три матча, две победы, ничья.

Витор Перейра («Ноттингем Форест») — три матча, две победы, ничья.

Арне Слот («Ливерпуль») — три матча, три победы.

Также были названы претенденты на награду игроку месяца.

A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:16
Фарке, Сантуш и Перейра - герои, которые пытаются спасти свои команды от вылета в Чемпионшип и для таких команд, каждое очко на вес золота, но есть один "лысый шарлатан", который ведет свою команду к очередному успеху! Думаю Пеп заслужил статуэтку, тем более одержал победу над своим главным конкурентом и сбросил его с первой строчки....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:15
Росеньора не вижу…снова всё куплено.
Гость
