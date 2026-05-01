Карседо о поражении: «Мы не смогли должным образом начать эту встречу»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ на выезде (1:2).

Мы не смогли должным образом начать эту встречу. Пропустили достаточно быстрый гол, который был забит с пенальти. В целом, первый тайм мы провели недостаточно хорошо, хотя у нас были моменты. Парочка моментов было для того, чтобы сравнять счёт, но не получилось. Во втором тайме нам удалось сравнять счёт. Единственная контратака, которая была у соперника, к сожалению, привела к пропущенному голу.