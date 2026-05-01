Карседо о поражении: «Мы не смогли должным образом начать эту встречу»

сегодня, 20:43
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ на выезде (1:2).

Мы не смогли должным образом начать эту встречу. Пропустили достаточно быстрый гол, который был забит с пенальти. В целом, первый тайм мы провели недостаточно хорошо, хотя у нас были моменты. Парочка моментов было для того, чтобы сравнять счёт, но не получилось. Во втором тайме нам удалось сравнять счёт. Единственная контратака, которая была у соперника, к сожалению, привела к пропущенному голу.

К сожалению, нам не удалось воспользоваться возможностью, которая у нас была, — забраться на третье место. Сейчас мы будем вынуждены следить за результатами других команд. Дальше нам нужно будет отдохнуть, восстановиться. У нас впереди важная игра с ЦСКА, а дальше уже снова чемпионат.

Артета оценил ничейный результат в матче с «Атлетико» в полуфинале ЛЧ
Вчера, 14:37
Симеоне: «Первый тайм прошёл в равной борьбе. Во втором мы были лучше»
Вчера, 08:17
Судейский скандал в Мадриде. Арбитр отменил пенальти в пользу «Арсенала»
Вчера, 00:26Roman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии11
Компани: «Увидели, что исход матчей зависит от мельчайших деталей»
29 апреля
Энрике: «Я совершенно вымотался, хотя не пробежал и километра»
29 апреля
Лучший матч в истории полуфиналов Лиги чемпионов. ПСЖ и «Бавария» устроили перестрелку в Париже
29 апреляЕвгений Петров в блоге Оценочные сужденияКомментарии16
svs6qrxwcqet
svs6qrxwcqet ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 21:16
Никакого багажа ни у одно, ни у другого нет, они временные люди, знают об этом и зачем им напрягаться.
h7as99u86quy
h7as99u86quy
сегодня в 21:11
Хуан очередное звено в коррупционной цепи спартака по смене тренеров. Это бизнес, что тут поделаешь.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 21:10
У нас Семак титулы приносит. А у вас только новых тренеров попутный ветер приносит.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:06, ред.
И провести, и закончить, и вообще не только эту встречу. Скажи руководству что тебе не хватает вингеров, хватит Жедсона профильного атакующего центрального полузащитника гонять по флангам. Ах ну да, ты же покорный подчинённый без права голоса как и все твои предшественники нанятые Лукойлом. Да и ещё скажи Солари и всем остальным что они не Роналду и не Месси чтобы пытаться прыгнуть выше головы, глупейшие потери мяча из-за гипертрофированно завышенной самооценки из матча в матч уже. Особенно этот Криштиану Солари со своими ударами в лёт.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:04, ред.
К сожалению Карседо едет на багаже станкевича без нападающих...думаю и в кубке ни чего хорошего не получиться...бегатня на поле и порой не плохая , но при стольких ударов по воротам забивать не кому...
Groboyd
Groboyd ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 20:58
У вас Семак уже несколько лет подобные вью даёт после каждого поражения, ещё и на арбитров валит.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:54
К сожалению, не смогли, так получилось, их единственная контратака...
Интервью неуверенного слабака
Гость
