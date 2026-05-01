Тренер «Крыльев Советов»: «Главный ключ к победе — это настрой ребят»

сегодня, 20:55
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов в эфире «Матч ТВ» сообщил, что команда посвятила победу над «Спартаком» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ полузащитнику Ильзату Ахметову.

Во втором тайме игрок ненадолго потерял сознание в результате столкновения с защитником столичного клуба Кристофером Ву во время борьбы за верховой мяч. Футболист самарцев покинул поле на носилках.

Главный ключ к победе — это настрой ребят. Видно, что мы были на голову сильнее по настрою.

Даже есть небольшой осадок из‑за травмы Ахметова. Мы пока до конца не знаем, что с ним (позже в самарском клубе сообщили, что у полузащитника диагностировано сотрясение мозга — прим.ред.). И посвящаем эту победу ему. Чтобы у него было всё хорошо.

63bxka43axjh
сегодня в 21:06, ред.
Тренер КС сумел настроить своих ребят на победу, тренер спартака отрабатывает свои деньги, зная, что его скоро выгонят, выплатив договоренную с ним сумму и так по кругу с новым тренером.
