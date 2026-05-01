Тренер «Крыльев Советов»: «Главный ключ к победе — это настрой ребят»

Главный тренер «Крыльев Советов» в эфире «Матч ТВ» сообщил, что команда посвятила победу над «Спартаком» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ полузащитнику .

Во втором тайме игрок ненадолго потерял сознание в результате столкновения с защитником столичного клуба Кристофером Ву во время борьбы за верховой мяч. Футболист самарцев покинул поле на носилках.

Главный ключ к победе — это настрой ребят. Видно, что мы были на голову сильнее по настрою.

Даже есть небольшой осадок из‑за травмы Ахметова. Мы пока до конца не знаем, что с ним (позже в самарском клубе сообщили, что у полузащитника диагностировано сотрясение мозга — прим.ред.). И посвящаем эту победу ему. Чтобы у него было всё хорошо.