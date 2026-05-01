«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в поединке чемпионата России

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ (1:1).
Счёт на 24-й минуте открыли «бело-голубые» усилиями Николаса Маричаля. На 53-й «железнодорожники» отыгрались — мяч забил Артём Карпукас.
«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице (50 очков). «Динамо» идёт 8-м (39 баллов).
Эх, Палыч, мы все про… При Вас такой … не было. Как говорил примерно месяц назад, тут бы не говорить о борьбе за чемпионство, тут бы не вылететь из тройки.
Результат устроит только Динамо.
Скорости низкие, созидательная мысль- на минималках, отсюда моментов
практически нет.
Центр поля у Динамо без Рубенса малоубедителен, а помимо этого ещё и
с вингерами дело тухловатое.
После относительно яркого предыдущего сезона практически умер Гладышев.
Чуть ли не единственное полезное действие сегодня, да и то оказалось
оборонительным. Похожий уровень игры Ярик демонстрировал и в других
матчах, но Ролан, видимо, верит в него безгранично..
Слева дела тоже так себе. После травмы Гомес форму набрал вроде неплохую,
но со всеми привычными ограничениями, в целом не позволяющими ему быть
стабильно острым игроком. Битело сегодня вроде бы и играл классическую
десятку, но при таких крайках толк от этого почти не обнаруживался.
Вообще, команда снова допускала много технических ошибок, но если
в предыдущем туре это происходило при неплохих скоростях, то сегодня темп
игры был куда ниже, но объём брака, кажется, не очень-то уменьшился..
И, да- упёртость Гусева начинает уже напоминать упрямство Кобелева..
Что Ролан хочет увидеть при игре Тюкавина и Сергеева вместе, остаётся шарадой.
Если же учесть, что и Локомотив смотрелся разобранным, то малоинтересная
ничья стала естественным результатом.
Единственное светлое пятно у Динамо сегодня- это Марик. Пятый гол в чемпионате забил, не хухры-мухры..)