«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в поединке чемпионата России

вчера, 21:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ (1:1).

Счёт на 24-й минуте открыли «бело-голубые» усилиями Николаса Маричаля. На 53-й «железнодорожники» отыгрались — мяч забил Артём Карпукас.

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице (50 очков). «Динамо» идёт 8-м (39 баллов).

Groboyd
сегодня в 00:40, ред.
И кстати, если уж по-гамбургскому счёту где претензии в адрес Умярова, который должен был встречать врывающегося в штрафную игрока, ведь это его зона, если плевать на все смещения? Умярова не оказалось в центре, ведь он был на месте Денисова, а сам Денисов сузил линию обороны, что все защитники оказались не в удел. Ну конечно, надо всё повесить на Ву, который в принципе выдал неплохой матч. Понятно, что он не какой-то топовый игрок. Африканец с хорошими физ данными, но со слабой позиционной игрой, а другие и не поедут к нам из Лиги 1.
Groboyd
сегодня в 00:21
Предъявляй претензию Денисову, который сузил линию обороны, являясь самым крайним игроком в той зоне.
Groboyd
сегодня в 00:12
Это не моя теория. Это обычная тактика. Я никого не выгораживаю. Виновата вся линия обороны, которая медленно перемещалась с одной стороны в другую. Ты безосновательно обвиняешь Ву, но по факту Денисов был ближе к этой зоне и он должен был двигаться первым в ту сторону, двигая за собой остальных защитников.
Карпукас приличный игрок из тех кто имеет российский паспорт. Не зря ведущие клубы его хотят. Умеет читать игру, быть в зоне мяча. Естественно Баринов ему здорово помогал, он был прессингующей соперника собакой, которая во многих эпизодах именно и гнала зверя на Карпукаса, который уже и отбирал у затравленного игрока мяч. Но они разные по стилю игроки. И тот же Пруцев не заменит Баринова. Да и весь ЛОКО сейчас в плохом состоянии.
Capral
Capral
сегодня в 00:04
Всё, что ты написал- сугубо твоя доктрина и твоя теория. На практике, сегодня, и не только- получается наоборот. Ты всеми возможными и невозможными способами пытаешься защитить Ву и обвинить Денисова. Ни тот и не другой не являются надежными защитниками, у каждого из них достаточно косяков, также, кстати, как и у Карпукаса, которого ты выгораживаешь, хотя после ухода Баринова, Карпукас ненадежен, даже, если вспомнить игру в Самаре...
Ладно, спорить не будем, понаблюдаем.
Groboyd
вчера в 23:32
То что на доске перед матчм это зона Ву, не говорит, что он всегда должен в ней быть. Если бы атака складывалась по другому, Денисова бы обошли на фланге, его бы страховал Ву, то это бы уже была бы эпизодически зона Джику. Или если бы атака началась на другом фланге с резким переводом в эту зону где случился пенальти, то это эпизодически была бы зона Денисова. Нет ничего постоянного в футболе.
Groboyd
вчера в 23:21
Именно из-за Денисова Ву не мог переместиться в эту зону.
Groboyd
вчера в 23:18
Эпизодически это зона Денисова именно из за смещения обороны влево. Это аксиома - не может ЦЗ убегать за крайнего защитника просто так, оставляя дыру в своей зоне. Денисов должен был не страховать, а оказаться в этой зоне, а ещё правильнее ближе к флангу, вместо Умярова, вот тогда это зона Ву.
Groboyd
вчера в 23:11, ред.
Если бы Ву убежал из этой зоны, оббежав крайнего защитника, то это и было бы нарушением игровой дисциплины. Линия обороны перемещается вся при изменении вектора атаки соперника, а не выбегают игроки хаотично в разные стороны. Линия обороны смещается мобильно не допуская разрывов.
Зона Ву это была бы при правильном расположении всей линии обороны Спартака. А что бы это расположении было правильном они все должны были перемещаться вправо, а не так, что один Ву выбегает и позиционно становится в данном случае правым защитником вместо Денисова, при этом оставив дыру в той зоне, в которой был изначально. Перемещение должно быть постепенное, начиная с Денисова.
Capral
Capral
вчера в 23:04
Никакой неприязни к Ву у меня нет и быть не может. Я смотрю объективно и трезво на абсолютно реальные вещи, где защитник потерял позицию, с которой не смел сходить. Это его зона ответственности, это фактически ЦЗ. Денисов- фланговый, который мог конечно подстраховать, но сам потерялся, и через фланг которого, особенно в 1-м тайме, проходили самарские контры... Но всё это, вместе, и Ву, и Денисов, называется- отсутствие игровой дисциплины...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral
вчера в 23:01
"Володя, зачем брать худшее? "

Витя, почему худшее?
ЭТО сейчас повсеместно.
По всему миру.
Только У НИХ бюджеты клубов по нашим, русским, меркам КОСМИЧЕСКИЕ, оттого и могут себе позволить скупать всех, кто слетается как мухи на мёд, на баблище "от футбола".
Capral
Capral ответ derrik2000
вчера в 22:58
Володя, зачем брать худшее? Я это всё знаю, и что, разве это нормально?
derrik2000
derrik2000 ответ Capral
вчера в 22:56
Ой, ладно, Витя...
А что, на бензоколонке есть люди, которые знают, ИСКРЕННЕ любят и понимают футбол?
Или у паровозов они присутствуют: одна только г-жа Смородская чего стОит...
В ЦСКА, как я вижу, тоже из той же шатии-братии.
В общем, главное сейчас - БАБЛО.
А остальное?
А остальное необязательно... ((
Capral
Capral ответ derrik2000
вчера в 22:52
Володя, а кто такой Бувач? Человек, который со скандалом ушел от Клоппа. После бегства шварца и перед приходом Йокановича, на скорую руку набрал кого попало и умыл руки... Я всегда говорю, в ВТБ, нет ни одного человека, который понимал бы футбол. Не надо болеть за Динамо, надо разбираться в футболе. Гинер ведь тоже не болельщик ЦСКА, я читал его статью. Но он, человек- тонко понимающий футбол, благодаря которому, ЦСКА столько выиграл за 20 лет!!!
Вот Ивлев заливает, что он с 1973г., за Динамо. А ты хоть раз от него слышал, чтобы он что-то вспомнил из тех лет интересное? Я не слышал. Мы с тобой могли всю ночь болтать о советском футболе, потому что мы его видели и он нам памятен. А Ивлев- просто очередной клерк...
Мне безразлична судьба Гусева, но люди в руководстве- случайные в футболе люди...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:50
Унылое зрелище посмотрел. Очень много потерь мяча и не точных пасов...такое ощущение , что им все это надоело...
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:42, ред.
Как по мне, так СПОРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ.
Весьма спорное...
Если только мозгов у руководителей клуба и спонсоров совсем не осталось:

"Гусева планируют оставить главным тренером Динамо: и результативная ничья (1:1) с Локо в Черкизово тут совсем ни при чем. Основное, что кандидатуру Ролана поддерживает БГ-спортдир Бувач, которого недавно продлили до 2029 года. Финальное же решение за президентом ВТБ — Костиным.

Сейчас все динамовские силы консолидированы вокруг фигуры Гусева и его будущее в клубе не подвергается сомнению. Даже, если он не возьмет Fonbet Кубок Руси (ответный матч финала Пути РПЛ в Краснодаре пройдет 7 мая, первая игра завершилась 0:0), — докладывает Карп."
Capral
Capral
вчера в 22:33
Когда Валера пригласил Сергеева, я сразу сказал: "Дикость! Под этого нападающего нужна схема Осинькина, потому что только он знает, как использовать Сергеева." Как видно я оказался прав... И дело не в том- с Тюкавиным ему играть или одному. Он играл в Самаре блуждающего форварда. А в Зените и сейчас- он тупо играет позиционщика. Hо для этого есть Тюкавин.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:33
Посредственная игра посредственных команд ...
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:30
Нет.
Для начала в эту зону должен был выдвинуться Денисов, передав своего игрока Ву. Центральный защитник выбегает только на подстраховку крайнего. В данном случае этого не было. Вся линия обороны распалагалась неправильно и она должна была смещаться мобильно слева направо, без всяких выбеганий ЦЗ за фланогового. Это азы футбола.
Я согласен, что это косяк всей линии обороны, а не конкретно Ву. В данном случае из-за смещения обороны это не была его зона. В данном случае это зона Денисова, который в первую очередь должен был двинуться и вся линия обороны смещаться вместе с ним, если бы требовалось Денисову сместиться ещё ближе к флангу, то тогда это уже стало бы зоной Ву. Всё предельно просто.
Не надо из-за неприязни к игроку вешать на него всё.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral
вчера в 22:26
))))
Capral
Capral ответ PATRIOT1965
вчера в 22:24
Хорошо, Адам, пусть так, уговорил.)))))))
Capral
Capral
вчера в 22:23, ред.
Остальные три защитника должны играть по позиции. Да, защитник, в отдельных моментах может сместиться на подстраховку партнера, но в случае с нарушением Барко- это типичный позиционный косяк Ву, который, тупо не просчитал эпизод и потерял позицию и соперника... И кстати, не первый раз.
баск
баск
вчера в 22:22, ред.
Интересным этот матч, пожалуй, не стал..
Скорости низкие, созидательная мысль- на минималках, отсюда моментов
практически нет.

Центр поля у Динамо без Рубенса малоубедителен, а помимо этого ещё и
с вингерами дело тухловатое.

После относительно яркого предыдущего сезона практически умер Гладышев.
Чуть ли не единственное полезное действие сегодня, да и то оказалось
оборонительным. Похожий уровень игры Ярик демонстрировал и в других
матчах, но Ролан, видимо, верит в него безгранично..

Слева дела тоже так себе. После травмы Гомес форму набрал вроде неплохую,
но со всеми привычными ограничениями, в целом не позволяющими ему быть
стабильно острым игроком. Битело сегодня вроде бы и играл классическую
десятку, но при таких крайках толк от этого почти не обнаруживался.

Вообще, команда снова допускала много технических ошибок, но если
в предыдущем туре это происходило при неплохих скоростях, то сегодня темп
игры был куда ниже, но объём брака, кажется, не очень-то уменьшился..

И, да- упёртость Гусева начинает уже напоминать упрямство Кобелева..
Что Ролан хочет увидеть при игре Тюкавина и Сергеева вместе, остаётся шарадой.
Если же учесть, что и Локомотив смотрелся разобранным, то малоинтересная
ничья стала естественным результатом.

Единственное светлое пятно у Динамо сегодня- это Марик. Пятый гол в чемпионате забил, не хухры-мухры..)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral
вчера в 22:22, ред.
Виктор,это не называется договорняком.Есть такое понятие как РАСПИСНЯК,обе команды согласны на один исход матча.Ничья и в пользу Локо,Балтика не обойдет в случаи победы, да и Динамо устраивает,не проиграли,да и очко заработали,при том,что Динамо в сезоне все упустило,вся надежда на кубок.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:15
Как с гуся вода.
Оправдывает свою фамилию:

"Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил игру команды в матче 28‑го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1).

– Надо было чуть‑чуть усиливать атакующую фазу. Было много борьбы, много необоснованных потерь. Надо будет работать над этим. Когда были моменты, чтобы провести хорошую атаку, не хватало последнего паса."
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:07
Если Ву будет твёрдо оставаться на своей позиции, то остальные 3 защитника должны оббегать его то смещаясь влево.то вправо? Серьёзно?
Futurista
Futurista ответ lotsman
вчера в 22:05
Шанец Спартаку оставили)...
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:04, ред.
Ты не правильно разбираешь эпизод. Ву не должен быть ближе к флангу чем Денисов. Это просто будет бардак в построении. Все занимали не свои зоны, начиная от Денисова, заканчивая Зобниным. Все должны были быть правее.
Какие прорывы в зоне Ву??? Знаешь, что было? Камерунец выскакивал на опережение, перехватывал мяч, ттправляя его в атаку, где тут же его терял Солари и Денисов. Естественно зона Ву была свбодна. А не х.. бездарям терять мяч. Плюс подключения Ву в атаку это установка Карседо и его кто-то соответственно должен страховать.
Capral
Capral ответ derrik2000
вчера в 22:02
Матч в Самаре, колхозно смотрелся от Спартака, если конечно не считать великолепного гола Спартака. Но Крылья сыграли очень даже расчетливо, им красота не нужна была, но очки свои они получили.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral
вчера в 21:59, ред.
Витя, спорить не буду: всё может быть.
Одно скажу: и матч в Самаре, и матч в Москве смотрелись одинаково колхозно.
Я бы на месте купивших на стадион билеты требовал возврата денег.
Вот не дай Бог, после ЭТИХ матчей покажут игры гейропейского чемпионата какого-нибудь...
Capral
Capral
вчера в 21:56
Ну кто-то говорил, что и ПСЖ- команда на один сезон. А пока, они ближе к финалу, чем Бавария.
И вот еще что, по поводу Ву. Ты говоришь, что вся защита сместилась. Да пусть хоть на луну улетят, но Ву- должен быть твердо на своей позиции. А сколько выбеганий было у Самары в центре поля, через зону Ву, не считал, не???
Я не знаю, закончился у Гусева букетный период или нет, но сегодня, очень мутный матч...
Гость
