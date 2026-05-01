Кирилл Новиков покинет пост главного тренера «Нефтехимика»

вчера, 21:39

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал об уходе из нижнекамского клуба.

Ранее Metaratings сообщил, что специалист объявил игрокам о том, что покидает команду по окончании сезона.

Контракт заканчивается, решил не продлевать соглашение. Тем более клуб будет двигаться немножко в другом направлении. Так что до конца контракта я здесь, а как только он заканчивается, я ухожу из Нижнекамска.

Есть ли понимание по дальнейшей карьере

Пока нет. Сейчас все мысли о том, чтобы хорошо провести конец сезона и одержать победу в оставшихся матчах.

Поступают ли уже предложения

Нет. Пока никто не знает, что я не буду продлевать контракт.

Хотел бы отдохнуть или продолжить работу, возможно, в РПЛ

Посмотрим. Предложения покажут: будут ли они, откуда, какие. От этого будем исходить.

Новиков пришёл в «Нефтехимик» в январе 2021 года. Под его руководством лучшим результатом нижнекамцев стало 6-е место в сезоне-2022/23 Первой лиги. Ранее он был главным тренером в московском «Динамо».

Кроманьонец Неандертальцин
вчера в 22:06
Пять лет рулил в Нефтехимике. До этого около года рулил Динамо, ушел после поражений от тбилисского Локомотива в Лиге Европы 2020/21 и Химок.
Похоже Нефтехимик ухудшил условия для продления, так что Кирилл начал заранее активный поиск.
CCCP1922
вчера в 22:02
Выходит это он их бросает...
Гость
