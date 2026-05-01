Защитник «Локомотива» Монтес из-за травмы покинул поле в игре с «Динамо»
1777661695
Защитник «Локомотива» получил травму в матче с «Динамо» в 28-м туре РПЛ (1:1).
Футболист в первом тайме столкнулся с нападающим соперника Константином Тюкавиным и не смог продолжить игру, попросив о замене. На 22‑й минуте его заменил защитник Жерзино Ньямси.
