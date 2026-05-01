Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Рулевой «Спартака»: «Нужно отдать должное „Крыльям“»

вчера, 22:11
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо отметил игру «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ, в котором самарская команда одержала победу со счётом 2:1.

Повлияло ли поле на игру

Нет, это вовсе не так. Поле достаточно хорошее, «Крылья» провели хороший матч. Мы понимали, как они играют и, к сожалению, не смогли добиться хорошего результата. До этого тут не могли победить и «Локомотив», и ЦСКА, и «Рубин». Нужно отдать должное «Крыльям».

Мы выходили сконцентрированными, хотели взять три очка, это было нужно. Пропустили быстрый гол с пенальти, это осложнило игру. Первый тайм не получился, во втором тайме удалось сравнять счёт. К сожалению, не получилось добиться результата. Это та игра, которую мы должны были и хотели выиграть.

О большом количестве жёлтых карточек Пабло Солари и том, как это исключить

На первом месте всегда командная игра. Солари сыграл хорошо. Он понимает, что должен получать меньше жёлтых карточек. Будем работать над этим вопросом.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Capral
вчера в 23:25
Это п.....ц. Ну если ты знал как играет Самара, то должен был знать, как проиграл Локомотив, там же. А если ты знал и не сделал выводы, то как же ты работаешь? Ты говоришь про коллективный футбол и вспоминаешь Солари. Но Солари- это индивидуальность и он еще не весь Спартак. И где твой коллективный футбол? Кроме красивого гола я не увидел комбинационного футбола от Спартака, хотя и этот гол можно считать плодом двух игроков, но не всей команды... У тебя защитники теряют позиции, в центре поля сквозняк, футболисты не просто не бегут домой, но и откровенно филонят на поле, при выбеганиях соперника...
Еще немного, и я начну вспоминать Станковича........................................
Futurista
вчера в 22:39
Чего ещё отдавать?)...отдали 3 очка ...
25процентный клоун
вчера в 22:25
Карасеву и только ему.
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:22
А что ему ещё сказать? Себя похвалить нельзя, придётся соперника...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 