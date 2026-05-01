Рулевой «Спартака»: «Нужно отдать должное „Крыльям“»

Главный тренер московского «Спартака» отметил игру «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ , в котором самарская команда одержала победу со счётом 2:1.

Повлияло ли поле на игру

Нет, это вовсе не так. Поле достаточно хорошее, «Крылья» провели хороший матч. Мы понимали, как они играют и, к сожалению, не смогли добиться хорошего результата. До этого тут не могли победить и «Локомотив», и ЦСКА , и «Рубин». Нужно отдать должное «Крыльям».

Мы выходили сконцентрированными, хотели взять три очка, это было нужно. Пропустили быстрый гол с пенальти, это осложнило игру. Первый тайм не получился, во втором тайме удалось сравнять счёт. К сожалению, не получилось добиться результата. Это та игра, которую мы должны были и хотели выиграть.

О большом количестве жёлтых карточек Пабло Солари и том, как это исключить

На первом месте всегда командная игра. Солари сыграл хорошо. Он понимает, что должен получать меньше жёлтых карточек. Будем работать над этим вопросом.