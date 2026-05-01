Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Комличенко получил травму колена в поединке «Локомотива» и «Динамо»

вчера, 22:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил журналистам о травме колена у нападающего Николая Комличенко в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

В связи с повреждением форварда и невозможности сделать замену «железнодорожникам» пришлось доигрывать встречу в меньшинстве. На 20-й минуте травму получил центральный защитник Сесар Монтес, его заменил Жерзино Ньямси.

По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал, что что-то с приводящей мышцей. У Комличенко чуть хуже — колено. Предварительный прогноз — ничего хорошего.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 