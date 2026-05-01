Моуриньо: «Никто из „Реала“ со мной не разговаривал»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, были ли какие-либо прямые контакты между ним или португальским клубом с мадридским «Реалом».
В последнее время ходят слухи о возможном возвращении специалиста в Испанию.
Нет, никто из «Реала» со мной не разговаривал. Это я могу гарантировать. Я в футболе столько же лет, сколько вы в журналистике, и мы уже привыкли к таким вещам.
этой команде нужен вожак с характером мерзавца, за которым пойдет команда.
сейчас Мбаппе с Винисиусом тянут каждый одеяло на себя.
Моуриньо задавит их авторитетом.
и наладит игру.
если Моур не будет новым тр. Реала, лучше оставит Арбелоа.
испанец умеет находит подход к звездам.
лесть всегда было и будет сильным оружием.