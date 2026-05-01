Моуриньо: «Никто из „Реала“ со мной не разговаривал»

вчера, 23:06

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, были ли какие-либо прямые контакты между ним или португальским клубом с мадридским «Реалом».

В последнее время ходят слухи о возможном возвращении специалиста в Испанию.

Нет, никто из «Реала» со мной не разговаривал. Это я могу гарантировать. Я в футболе столько же лет, сколько вы в журналистике, и мы уже привыкли к таким вещам.

СлухиФлик продлит контракт с «Барселоной» до 2028 года
Вчера, 13:25
СлухиФутболисты «Реала» выступили за назначение Юргена Клоппа
Вчера, 10:59
СлухиСтало известно, кто может возглавить «Бенфику» в случае ухода Моуриньо
Вчера, 09:02
Слухи«Реал» исключил Клоппа из списка кандидатов на пост главного тренера
30 апреля
СлухиНазвана проблема с возможным возвращением Моуриньо в «Реал»
30 апреля
Слухи«Реал» изучает вариант с назначением Дешама
30 апреля
Qvincy30
сегодня в 00:37
Зачем с ним связываться, если они ещё между собой даже ничего не решили.
пират Елизаветы
вчера в 23:46
Моуриньо, возможно, поможет навести порядок в этом звездном клоаке.
этой команде нужен вожак с характером мерзавца, за которым пойдет команда.
сейчас Мбаппе с Винисиусом тянут каждый одеяло на себя.
Моуриньо задавит их авторитетом.
и наладит игру.
если Моур не будет новым тр. Реала, лучше оставит Арбелоа.
испанец умеет находит подход к звездам.
лесть всегда было и будет сильным оружием.
Nenash
вчера в 23:36
Последний разговор был с Винисиусом.. 🤭
Comentarios
вчера в 23:15
Мауром пугают . Как серым волчком придет укусит за бочок
Real Oviedo
вчера в 23:13
И не заговорят. Моуриньо уже сбитый летчик. В Реале это понимают.
