Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Кахигао: «Я не верю, что арбитр уважал нас в матче с „Крыльями Советов“»

вчера, 23:21

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос, чего ждёт от судейства в матче с ЦСКА.

1 мая «красно-белые» уступили в Самаре «Крыльям Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ. На 11-й минуте главным арбитром Сергеем Карасёвым был назначен пенальти в ворота столичной команды, который реализовал Фернандо Костанца.

Я не знаю. Как я уже говорил ранее — мы хотим, чтобы судьи нас уважали. Мы уважаем всех, но и хотим, чтобы все уважали нас точно так же. И я не верю, что арбитр уважал нас в матче с «Крыльями Советов». Нет. Если вы посмотрите на эпизод на 68‑й и 92‑й минуте, то увидите те ошибки, которые не должен делать арбитр такого уровня. Он должен тщательно разобраться, поговорить с теми, кто на VAR. Мы посмотрели инцидент 3-4 раза, Угальде не фолит там. Это чистый гол.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:07
Испанец самых честных правил,
Когда в Самаре занемог,
Он обыграл армейцев в Кубке
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
Ругать арбитра день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!

А.С.Пушкин
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:14
Плохому танцору всегда что-то мешает — есть такая поговорка. Плохому спортивному директору тоже. Именно при Кахигао сейчас со Спартаком происходит то, что мы наблюдаем. Пусть этот человек попытается дать объективную оценку результата. Для начала сравнит стоимость игроков, которые сегодня выходили на поле. Спартак обязан был просто уничтожить Крылья Советов, пусть самарцы не обижаются, но у них явно не чемпионский состав... Вместо этого дорогие и высокооплачиваемые тряпки умудрились проиграть команде, которая борется за выживание. Аргументы испанца не принимаются... Зачем он вообще вылез в эфир?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:50, ред.
Видимо под Какахигао начал стул шататься теперь по серьёзному ведь Карседо он привёл и теперь будет петь песнь Станковича до самого увольнения, его и тренера. Поёт он её конечно не для нас, а для непосредственных начальников, а тем видимо эта чушь про уважение заходит.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:38
Пи...бол, делом займись. Спартаку нужен забивной форвард.
Capral
Capral
вчера в 23:34, ред.
Щас и спартачи потребует не ставить Карася на игры Спартака. Того глядишь, и без работы останется...
