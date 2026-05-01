Кахигао: «Я не верю, что арбитр уважал нас в матче с „Крыльями Советов“»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос, чего ждёт от судейства в матче с ЦСКА.
1 мая «красно-белые» уступили в Самаре «Крыльям Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ. На 11-й минуте главным арбитром Сергеем Карасёвым был назначен пенальти в ворота столичной команды, который реализовал Фернандо Костанца.
Я не знаю. Как я уже говорил ранее — мы хотим, чтобы судьи нас уважали. Мы уважаем всех, но и хотим, чтобы все уважали нас точно так же. И я не верю, что арбитр уважал нас в матче с «Крыльями Советов». Нет. Если вы посмотрите на эпизод на 68‑й и 92‑й минуте, то увидите те ошибки, которые не должен делать арбитр такого уровня. Он должен тщательно разобраться, поговорить с теми, кто на VAR. Мы посмотрели инцидент 3-4 раза, Угальде не фолит там. Это чистый гол.
Когда в Самаре занемог,
Он обыграл армейцев в Кубке
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
Ругать арбитра день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
А.С.Пушкин