Гусев об игре с «Локо»: «Было много борьбы, необоснованных потерь»

вчера, 23:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев в эфире «Матч ТВ» высказался об ошибках команды в игре 28‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Надо было чуть‑чуть усиливать атакующую фазу. Было много борьбы, много необоснованных потерь. Надо будет работать над этим. Когда были моменты, чтобы провести хорошую атаку, не хватало последнего паса.

О Милане Майсторовиче

Он подустал. Неплохо смотрелся в первом тайме, хотел поменять в перерыве. Но не было смысла в замене, так как ничего глобально опасного с его фланга не приходило.

Как оценивает второй тайм

Пропустили гол, чуть занервничали. Кое‑что не получилось.

