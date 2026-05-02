«Атлетико Минейро» объявил об уходе Халка

сегодня, 00:13

«Атлетико Минейро» и нападающий Халк приняли совместное решение о расторжении контракта.

Футболист проведёт прощальное мероприятие 10 мая на домашнем стадионе клуба из Белу-Оризонти перед матчем чемпионата Бразилии с «Ботафого». Кроме того, форвард проведёт прощальную игру на стадионе «MRV» по завершении карьеры.

Бывший игрок «Зенита» перешёл в «Атлетико Минейро» в 2021 году. Он сыграл важную роль в победе в Серии А и Кубке Бразилии в том же году, а также Суперкубке страны в 2022-м. Также на его счету пять подряд побед в чемпионате штата (с 2021 по 2025-й).

За всё время выступлений в составе «чёрно-белых» нападающий провёл 311 матчей, забив 140 голов и сделав 56 результативных передач.

ОфициальноГлавный тренер «Спортинга» Боржеш продлил контракт с клубом
Вчера, 15:09
Агент Нойера обсудил с руководством «Баварии» условия нового соглашения
30 апреля
Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Кобби Майну
30 апреля
МЮ рискует остаться без ключевого хавбека. Контракт истекает, Бруну хочет бороться за АПЛ и ЛЧ
30 апреляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Официально«Байер» продлил контракт с защитником сборной Буркина-Фасо
30 апреля
Официально«Манчестер Сити» подтвердил уход Джона Стоунза этим летом
28 апреля
сегодня в 01:40
Пару игр получилось посмотреть не тот уже. В Зените то медленный был щас вообще телега
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:37
в этом сезоне мало забил голов.
но зачем то наехал на босса Минейро.
еще эта скандальная драка с игроками Крузейро)))
увы, но легионеры такого класса как Халк, не скоро появятся в РПЛ.
