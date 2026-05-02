«Атлетико Минейро» объявил об уходе Халка

сегодня, 00:13

«Атлетико Минейро» и нападающий приняли совместное решение о расторжении контракта.

Футболист проведёт прощальное мероприятие 10 мая на домашнем стадионе клуба из Белу-Оризонти перед матчем чемпионата Бразилии с «Ботафого». Кроме того, форвард проведёт прощальную игру на стадионе «MRV» по завершении карьеры.

Бывший игрок «Зенита» перешёл в «Атлетико Минейро» в 2021 году. Он сыграл важную роль в победе в Серии А и Кубке Бразилии в том же году, а также Суперкубке страны в 2022-м. Также на его счету пять подряд побед в чемпионате штата (с 2021 по 2025-й).

За всё время выступлений в составе «чёрно-белых» нападающий провёл 311 матчей, забив 140 голов и сделав 56 результативных передач.