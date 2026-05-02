Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Галактионов: «Пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили»

сегодня, 00:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче с «Динамо» в 28-м туре РПЛ (1:1).

Было ли ошибкой не выпустить Зелимхана Бакаева в первом тайме

Игра на игру не приходится. У него были матчи достаточно хорошие, а прошлый матч в Самаре не очень удачный. Сегодня приняли решение, что начнёт Пиняев. План был таков, что за счёт скорости, индивидуальных действий на флангах сможем создавать численное преимущество.

У нас были моменты в атаке, в первом тайме у Воробьёва был стопроцентный момент. К сожалению, пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили, хорошо играли.

Знали ли, как сыграл «Спартак» свой матч (уступил в Самаре «Крыльям Советов» 1:2)

Всё, что касается результатов соперников — думаю, информация доходила. Но мы сосредоточены были на моментах, которые надо реализовать в матче с «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Alex_67
сегодня в 01:32
Галактионов, как всегда, переливает из пустого в порожнее. Причём даже в этом не проявляет никакой фантазии. Неужели боссам Локомотива не надоело после каждого матча выслушивать эту стандартную чушь от человека, которого они годами не могут сделать тренером. Мне кажется, пора признать эксперимент неудачным и прекратить его...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 