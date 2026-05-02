Галактионов: «Пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили»

Главный тренер «Локомотива» высказался о матче с «Динамо» в 28-м туре РПЛ (1:1).

Было ли ошибкой не выпустить Зелимхана Бакаева в первом тайме

Игра на игру не приходится. У него были матчи достаточно хорошие, а прошлый матч в Самаре не очень удачный. Сегодня приняли решение, что начнёт Пиняев. План был таков, что за счёт скорости, индивидуальных действий на флангах сможем создавать численное преимущество.

У нас были моменты в атаке, в первом тайме у Воробьёва был стопроцентный момент. К сожалению, пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили, хорошо играли.

Знали ли, как сыграл «Спартак» свой матч (уступил в Самаре «Крыльям Советов» 1:2)

Всё, что касается результатов соперников — думаю, информация доходила. Но мы сосредоточены были на моментах, которые надо реализовать в матче с «Динамо».