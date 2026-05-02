Батраков и Ньямси не сыграют в матче «Локомотива» и «Балтики»

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси и полузащитник Алексей Батраков не смогут сыграть в матче 29-го тура РПЛ с «Балтикой» по причине перебора жёлтых карточек.
Игроки получили предупреждения в поединке со столичным «Динамо» (1:1) в 28-м туре. Также по ходу игры повреждения получили защитник Сесар Монтес и нападающий Николай Комличенко.
«Локомотив» примет «Балтику» на «РЖД Арене» 10 мая. По итогам 28 матчей «железнодорожники» занимают 3-е место с 50 очками. «Балтика» идёт 5-й, имея в активе 46 баллов. Калининградцы свою игру 28-го тура проведут 2 мая с «Рубином».
Думаю всё закончится юбилейной...25-й (на двоих) ничьёй......