Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Батраков и Ньямси не сыграют в матче «Локомотива» и «Балтики»

сегодня, 00:58

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси и полузащитник Алексей Батраков не смогут сыграть в матче 29-го тура РПЛ с «Балтикой» по причине перебора жёлтых карточек.

Игроки получили предупреждения в поединке со столичным «Динамо» (1:1) в 28-м туре. Также по ходу игры повреждения получили защитник Сесар Монтес и нападающий Николай Комличенко.

«Локомотив» примет «Балтику» на «РЖД Арене» 10 мая. По итогам 28 матчей «железнодорожники» занимают 3-е место с 50 очками. «Балтика» идёт 5-й, имея в активе 46 баллов. Калининградцы свою игру 28-го тура проведут 2 мая с «Рубином».

Jeck Denielse
сегодня в 01:53
Пока Спартак занимается проводами Карседо ....Балтика и Локо проведут очный матч за почётное 3-е место...
Думаю всё закончится юбилейной...25-й (на двоих) ничьёй......
Capral
сегодня в 01:19
У Балтики у самой много травмированных, причем основных... Так что, все в равных условиях.
Alex_67
сегодня в 01:16
Балтика просто обязана этим воспользоваться.
