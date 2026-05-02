Батраков и Ньямси не сыграют в матче «Локомотива» и «Балтики»

сегодня, 00:58

Защитник московского «Локомотива» и полузащитник не смогут сыграть в матче 29-го тура РПЛ с «Балтикой» по причине перебора жёлтых карточек.

Игроки получили предупреждения в поединке со столичным «Динамо» (1:1) в 28-м туре. Также по ходу игры повреждения получили защитник Сесар Монтес и нападающий Николай Комличенко.