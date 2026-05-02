Болельщики, фанаты, билеты — Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Сёмин впервые за долгое время посетил домашний матч «Локомотива»

сегодня, 11:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин присутствовал на стадионе «РЖД-Арена» в матче с «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ.

В последние годы специалист не посещал домашние игры команды. Сёмин в 2020-м покинул клуб, в который вернулся в 2016-м.

lazzioll
сегодня в 12:03
давненько не тренировал, пора опять на бровку)) а то Локомотив не может чемпионство взять, не умеют без Семина
Alex_67
сегодня в 11:42
Ну и как игра, Палыч?
lotsman
сегодня в 11:40
Поддержал команду. Иначе бы проиграли Динамо.)
Фил Кио
сегодня в 11:39
С возвращением?
Али Самаркандский
сегодня в 11:33
Не сильно порадовал Локомотив Сёмина своей игрой.Хотя именно после ничьей с Динамо,Локо начал свой путь к ч своему первому емпионству
112910415
сегодня в 11:31
и это знак ? )
Гость
