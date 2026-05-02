Тренер «Локо» пошутил, что отдаст трудовую книжку, если понадобится

сегодня, 11:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил поддержку болельщиков в домашнем матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Игру посетил экс-рулевой «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Болельщикам огромное спасибо, было много людей, кто пришёл поддержать нас. В такой обстановке приятно играть. Много раз говорили ребятам, что очень важно, как тебя принимает болельщик. Если после игры тебе аплодируют, значит, ты всё правильно делаешь, завоёвываешь их сердца. Наша российская команда старается двигаться вперёд.

Давления никакого нет. Трудовая книжка у меня всегда с собой, если надо, я её отдам (улыбается).

Capral
Capral
сегодня в 12:02
Не знаю, как насчет трудовой книжки, но тренерскую лицензию- он точно не заслужил...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:00
Когда трудовая книжка на руках?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:54
Галактионов конечно пошутил, но, как говорится: "в каждой шутке есть доля... шутки".)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:50
Да ладно.Манерничает. Шутник
