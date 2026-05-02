Тренер «Локо» пошутил, что отдаст трудовую книжку, если понадобится

Главный тренер «Локомотива» отметил поддержку болельщиков в домашнем матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Игру посетил экс-рулевой «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Болельщикам огромное спасибо, было много людей, кто пришёл поддержать нас. В такой обстановке приятно играть. Много раз говорили ребятам, что очень важно, как тебя принимает болельщик. Если после игры тебе аплодируют, значит, ты всё правильно делаешь, завоёвываешь их сердца. Наша российская команда старается двигаться вперёд.

Давления никакого нет. Трудовая книжка у меня всегда с собой, если надо, я её отдам (улыбается).