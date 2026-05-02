Ахметов чувствует себя лучше, но пару дней пробудет в больнице

сегодня, 12:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В пресс-службе «Крыльев Советов» поделились информацией о состоянии здоровья полузащитника Ильзата Ахметова.

В домашнем матче со «Спартаком» (2:1) игрок столкнулся с защитником Кристофером Ву во втором тайме. Хавбек упал на газон и на короткое время потерял сознание. Ему сразу же была оказана медицинскую помощь. Вскоре Ахметов пришёл в себя, но был вынужден покинуть поле на носилках.

Ильзат Ахметов чувствует себя намного лучше. Но решили, что ещё пока пару дней побудет под наблюдением врачей в больнице.

kazakoff
сегодня в 14:23
Здоровья Ильзату, хорошему человеку и игроку
Гость
