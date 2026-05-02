Погба впервые за три года выйдет в стартовом составе

сегодня, 12:40
МецЛоготип футбольный клуб Мец-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонако20:00 Не начался

Полузащитник «Монако» Поль Погба выйдет в стартовом составе на матч 32-го тура чемпионата Франции с «Мецем».

Для хавбека это будет первый с 14 мая 2023 года поединок в основе. Тогда француз выступал за «Ювентус» и вышел на игру 35-го тура Серии А с «Кремонезе» (2:0), но был заменён на 24-й минуте.

zim289
сегодня в 17:47
Да, причём тут словил звезду? Ему просто не повезло с допинг-контролем.
Каждый игрок любого клуба премьер-лиги любого чемпионата — уже звезда, просто сравни их доходы со средней ЗП в их стране.
A.S.A
сегодня в 16:57
Погба слишком рано словил звезду и это сыграло с ним в злую шутку. Погба времен Ювеетуса, это талантливый игрок, которому пророчат большое будущее, и своей игрой он оправдывал эти ожидания, а дальше был переход/возвращение в МЮ, за огромные деньги и вот в этот момент француз совершил огромную ошибку....словил звезду! А дальше статус капризной звезды, череда травм, допинговый скандал и теперь Поль просто лавочник Монако....
lazzioll
сегодня в 13:32
сейчас пару матчей в концовке зажжет - и на чемпионат еще поедет)
677dh9rty7sx
сегодня в 13:16
Удачи Полю с командой, ждём триумфального возвращения
пират Елизаветы
сегодня в 12:54
Погба против аутсайдера))
Монако нельзя проиграть.
