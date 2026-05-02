Погба впервые за три года выйдет в стартовом составе
1777714826
Полузащитник «Монако» выйдет в стартовом составе на матч 32-го тура чемпионата Франции с «Мецем».
Для хавбека это будет первый с 14 мая 2023 года поединок в основе. Тогда француз выступал за «Ювентус» и вышел на игру 35-го тура Серии А с «Кремонезе» (2:0), но был заменён на 24-й минуте.
Каждый игрок любого клуба премьер-лиги любого чемпионата — уже звезда, просто сравни их доходы со средней ЗП в их стране.
Монако нельзя проиграть.