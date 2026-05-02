Суперкубок Франции-2026 решили провести дома

сегодня, 12:58

По информации источника, совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение провести Суперкубок страны летом 2026 года во Франции.

Также рассматривались варианты с проведением матча в одной из двух стран Африки — Кот-д'Ивуаре и Конго. Причём, как сообщается, Абиджан считался фаворитом, поскольку в середине марта там проходил финал Кубка женской лиги, в котором «Лион» обыграл ПСЖ со счётом 1:0.

Этот вариант в итоге был исключён, так как несколько игроков «Лиона» вернулись из той поездки с проблемами с желудком, и хотелось избежать каких-либо рисков.

Предыдущий Суперкубок Франции прошёл 8 января в Кувейте. ПСЖ одержал победу над «Марселем» (2:2, 4:1 по пенальти).

Перевод с lequipe.fr Фото: Jaber Abdulkhaleg/AP
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:57
У кого? Ко мне нельзя, мне мамка запретила гостей приглашать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:37
хоть раз Суперкубки африканских стран проводились в Европе:
так чего французам ездит в Африку!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:33
дело в том что в Париже уже давно филиал КотДивуара и Конго, так что вовсе без разницы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:11
Зачем кубок своей страны проводить в другой?...
