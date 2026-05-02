Суперкубок Франции-2026 решили провести дома

По информации источника, совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение провести Суперкубок страны летом 2026 года во Франции.
Также рассматривались варианты с проведением матча в одной из двух стран Африки — Кот-д'Ивуаре и Конго. Причём, как сообщается, Абиджан считался фаворитом, поскольку в середине марта там проходил финал Кубка женской лиги, в котором «Лион» обыграл ПСЖ со счётом 1:0.
Этот вариант в итоге был исключён, так как несколько игроков «Лиона» вернулись из той поездки с проблемами с желудком, и хотелось избежать каких-либо рисков.
Предыдущий Суперкубок Франции прошёл 8 января в Кувейте. ПСЖ одержал победу над «Марселем» (2:2, 4:1 по пенальти).
