Алексей Смертин провёл свой день рождения, пробежав 24-часовой марафон

сегодня, 13:35

Бывший полузащитник и капитан сборной России встретил свой день рождения на марафоне.

1 мая экс-футболисту исполнился 51 год. Представляя на суточном марафоне родной Барнаул, он бегал по 400-метровой дорожке. В итоге он за 24 часа смог преодолеть 520 кругов и пробежать 208 километров.

Смертин занял 25-е место из 61 участника. Чемпионом России стал Александр Моедо из Якутска, у него 713 кругов и 285,2 км.