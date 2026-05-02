Алексей Смертин провёл свой день рождения, пробежав 24-часовой марафон

сегодня, 13:35

Бывший полузащитник и капитан сборной России Алексей Смертин встретил свой день рождения на марафоне.

1 мая экс-футболисту исполнился 51 год. Представляя на суточном марафоне родной Барнаул, он бегал по 400-метровой дорожке. В итоге он за 24 часа смог преодолеть 520 кругов и пробежать 208 километров.

Смертин занял 25-е место из 61 участника. Чемпионом России стал Александр Моедо из Якутска, у него 713 кругов и 285,2 км.

112910415
сегодня в 14:11
молодчина Алексей !
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 14:02
Добрый день!
Спасибо, очень приятно.))) Я рад, что хлопоты моего старинного и прекрасного Друга Вани Станишника увенчались успехом!
Вместе с тем, пользуясь случаем, с Вашего позваления задам вопрос. Итак, мы уже как-то говорили, что обладатель VIP-статуса, очень часто подвергается удалениям его комментариев из "лучших". Я знаю, кто это делает, но называть этого человека не буду- он обще известен...))) Так вот, в этой связи, возможно ли сделать так, чтобы подобную практику искоренить?

Спасибо. Хорошего дня, и с Уважением!
RamonCSKA
сегодня в 13:57
В 51 год очень круто
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:49
Добрый день.

Продлили Capral VIP-статус за высокую активность на сайте на протяжении долгого времени.
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:47
Здравствуйте.

Хорошо, материальный приз тогда отменим, а вот VIP-статус (его продление на полгода) оставим в силе, пусть будет за высокую активность на сайте.
Гость
