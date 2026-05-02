Галактионов: «В моменте с карточкой тяжело было сдерживать себя»

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, является ли существенной потеря полузащитника перед матчем 29-го тура РПЛ с «Балтикой».

В игре с «Динамо» (1:1) хавбек и защитник Жерзино Ньямси получили жёлтые карточки, из-за чего не смогут сыграть в следующем поединке.

Есть группа игроков, которые находятся под вопросом. В моменте с карточкой тяжело было сдерживать себя. Есть судейские трактовки, которые вызывают удивление.

Мы будем до конца цепляться за третье место, идёт нешуточная борьба, надо биться за себя и за того парня. В матче с «Балтикой» проявится дух, через тернии надо пробираться.

Очень жаль, что не выиграли золото. Всё для этого делали с точки зрения комплектования, других нюансов. Но мы бьёмся до конца, закономерность будем искать в другом.

Обсуждал ли с Батраковым возможный переход в ПСЖ

Нет, и не собираюсь.