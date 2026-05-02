Галактионов: «В моменте с карточкой тяжело было сдерживать себя»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, является ли существенной потеря полузащитника Алексея Батракова перед матчем 29-го тура РПЛ с «Балтикой».
В игре с «Динамо» (1:1) хавбек и защитник Жерзино Ньямси получили жёлтые карточки, из-за чего не смогут сыграть в следующем поединке.
Есть группа игроков, которые находятся под вопросом. В моменте с карточкой тяжело было сдерживать себя. Есть судейские трактовки, которые вызывают удивление.
Мы будем до конца цепляться за третье место, идёт нешуточная борьба, надо биться за себя и за того парня. В матче с «Балтикой» проявится дух, через тернии надо пробираться.
Очень жаль, что не выиграли золото. Всё для этого делали с точки зрения комплектования, других нюансов. Но мы бьёмся до конца, закономерность будем искать в другом.
Обсуждал ли с Батраковым возможный переход в ПСЖ
Нет, и не собираюсь.
Его борьба за бронзу- свидетельство отсутствия конкуренции в чемпионате, связанная с тренерскими провалами соперников. Та же Балтика, хоть и играет в силовой и мало привлекательный футбол, но больше достойна третьего места, потому, практически без спадов прошла сезон, а на финише, еще и лишилась ведущих игроков...
Что касается Батракова, то он, вообще по хамски поступил- ударив сзади соперника, уже лёжа на земле, что говорит о его несдержанности и спортивном неуважении к оппоненту. И в этом случае, никаких снисхождений быть не может.