Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Галактионов: «В моменте с карточкой тяжело было сдерживать себя»

сегодня, 13:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика10.05.2026 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, является ли существенной потеря полузащитника Алексея Батракова перед матчем 29-го тура РПЛ с «Балтикой».

В игре с «Динамо» (1:1) хавбек и защитник Жерзино Ньямси получили жёлтые карточки, из-за чего не смогут сыграть в следующем поединке.

Есть группа игроков, которые находятся под вопросом. В моменте с карточкой тяжело было сдерживать себя. Есть судейские трактовки, которые вызывают удивление.

Мы будем до конца цепляться за третье место, идёт нешуточная борьба, надо биться за себя и за того парня. В матче с «Балтикой» проявится дух, через тернии надо пробираться.

Очень жаль, что не выиграли золото. Всё для этого делали с точки зрения комплектования, других нюансов. Но мы бьёмся до конца, закономерность будем искать в другом.

Обсуждал ли с Батраковым возможный переход в ПСЖ

Нет, и не собираюсь.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Capral
сегодня в 14:15, ред.
Ни, с точки зрения комплектования, ни, с точки зрения тренерской мысли- Локомотив неготов к борьбе за чемпионство. А то, что Галактионов говорит- не более, чем сотрясание воздуха. Он третий год у руля команды, но ничего существенного не добился. В его игре нет развития и поступательного движения. Примитивная, предсказуемая игра, как я уже как-то говорил- в стиле Локомотива середины-70х...

Его борьба за бронзу- свидетельство отсутствия конкуренции в чемпионате, связанная с тренерскими провалами соперников. Та же Балтика, хоть и играет в силовой и мало привлекательный футбол, но больше достойна третьего места, потому, практически без спадов прошла сезон, а на финише, еще и лишилась ведущих игроков...

Что касается Батракова, то он, вообще по хамски поступил- ударив сзади соперника, уже лёжа на земле, что говорит о его несдержанности и спортивном неуважении к оппоненту. И в этом случае, никаких снисхождений быть не может.
112910415
сегодня в 14:12
сложностей много ...
Bad Listener
сегодня в 13:55
Всё таки с появлением ВАР слишком много стало разговоров о судействе, до ВАР такого не было, а значит пока технология требует внимательной доработки и в том виде в котором существует вызывает больше недовольства судейством в целом, даже в тех эпизодах когда ВАР и не причём
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 