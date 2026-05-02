Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Крылья Советов» утвердили новый состав совета директоров

сегодня, 13:58

30 апреля прошло собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», на котором был утверждён новый состав совета директоров. В него вошли:

Сергей Макаров — директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;

Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран «Крыльев Советов», Мастер спорта СССР;

Дмитрий Яковлев — врио заместителя губернатора Самарской области;

Вячеслав Арбузов — председатель правления АО «КБ „Солидарность“»;

Нериус Бараса — бывший футболист «Крыльев Советов», директор фонда ветеранов ПФК «Крылья Советов»;

Тархан Джабраилов — генеральный директор ПФК «Крылья Советов»;

Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола, Председатель правления «Земский банк»;

Александр Милеев — заместитель председателя Самарской Губернской Думы;

Андрей Пашков — Адвокат Палаты адвокатов Самарской области.

Клуб поблагодарил за работу в совете директоров и вклад в развитие «Крыльев Советов» Дмитрия Алехина.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Али Самаркандский
сегодня в 14:18
Теперь попрёт Крылышкам.В следующем сезоне Чемпионы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 