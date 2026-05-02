«Крылья Советов» утвердили новый состав совета директоров

30 апреля прошло собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», на котором был утверждён новый состав совета директоров. В него вошли:
Сергей Макаров — директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;
Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран «Крыльев Советов», Мастер спорта СССР;
Дмитрий Яковлев — врио заместителя губернатора Самарской области;
Вячеслав Арбузов — председатель правления АО «КБ „Солидарность“»;
Нериус Бараса — бывший футболист «Крыльев Советов», директор фонда ветеранов ПФК «Крылья Советов»;
Тархан Джабраилов — генеральный директор ПФК «Крылья Советов»;
Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола, Председатель правления «Земский банк»;
Александр Милеев — заместитель председателя Самарской Губернской Думы;
Андрей Пашков — Адвокат Палаты адвокатов Самарской области.
Клуб поблагодарил за работу в совете директоров и вклад в развитие «Крыльев Советов» Дмитрия Алехина.