«Крылья Советов» утвердили новый состав совета директоров

1777719528

сегодня, 13:58

30 апреля прошло собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», на котором был утверждён новый состав совета директоров. В него вошли:

Сергей Макаров — директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;

Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран «Крыльев Советов», Мастер спорта СССР ;

Дмитрий Яковлев — врио заместителя губернатора Самарской области;

Вячеслав Арбузов — председатель правления АО «КБ „Солидарность“»;

Нериус Бараса — бывший футболист «Крыльев Советов», директор фонда ветеранов ПФК «Крылья Советов»;

Тархан Джабраилов — генеральный директор ПФК «Крылья Советов»;

Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола, Председатель правления «Земский банк»;

Александр Милеев — заместитель председателя Самарской Губернской Думы;

Андрей Пашков — Адвокат Палаты адвокатов Самарской области.

Клуб поблагодарил за работу в совете директоров и вклад в развитие «Крыльев Советов» Дмитрия Алехина.