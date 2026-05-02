Артета о матче ПСЖ — «Бавария»: «Я никогда ничего подобного не видел»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» (5:4), а также о сравнении этого поединка, который стал рекордным по результативности на этой стадии в истории турнира, с игрой английского клуба и испанского «Атлетико» (1:1).
После встречи в Мадриде появилось немало неудовлетворительных отзывов об уровне игры в атаке в сравнении с предыдущим матчем.
Матч «Бавария» — ПСЖ — пожалуй, лучший, который я когда-либо видел с точки зрения уровня обеих команд и особенно по индивидуальному мастерству игроков.
Я никогда ничего подобного не видел. Но когда я смотрю на количество игрового времени и на свежесть этих игроков, то не удивляюсь. Чтобы создавать такие качественные моменты, нужно быть очень свежим, а разница между лигами и тем, как в них играют, — как день и ночь, достаточно взглянуть на множество статистических данных, которые появились в последнее время.
Мы соревнуемся в двух разных мирах, поэтому нельзя сравнивать одну часть без учёта контекста. Не думаю, что это справедливо.
