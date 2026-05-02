Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Артета о матче ПСЖ — «Бавария»: «Я никогда ничего подобного не видел»

сегодня, 14:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» (5:4), а также о сравнении этого поединка, который стал рекордным по результативности на этой стадии в истории турнира, с игрой английского клуба и испанского «Атлетико» (1:1).

После встречи в Мадриде появилось немало неудовлетворительных отзывов об уровне игры в атаке в сравнении с предыдущим матчем.

Матч «Бавария» — ПСЖ — пожалуй, лучший, который я когда-либо видел с точки зрения уровня обеих команд и особенно по индивидуальному мастерству игроков.

Я никогда ничего подобного не видел. Но когда я смотрю на количество игрового времени и на свежесть этих игроков, то не удивляюсь. Чтобы создавать такие качественные моменты, нужно быть очень свежим, а разница между лигами и тем, как в них играют, — как день и ночь, достаточно взглянуть на множество статистических данных, которые появились в последнее время.

Мы соревнуемся в двух разных мирах, поэтому нельзя сравнивать одну часть без учёта контекста. Не думаю, что это справедливо.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
xjwuqc75z2kk
сегодня в 15:34
Количество голов конечно впечатляет.... посмотрим на второй матч...
Capral
сегодня в 15:30
Вполне возможно...
phxm6mubvs2s
сегодня в 15:26
У Микеля похоже коленки затряслись заранее, а с кем то из них ещё финал играть, надеюсь
johncamp
сегодня в 15:23
Похоже, он намекает на высокую интенсивность АПЛ
Мегалодон
сегодня в 15:20
Про Баварию это самое правильное, это же к слову касается и Реала - вспомните игру в Мюнхене, где только в конце немцам удалось из-за удаления Реала победить. Артета удивительно прав, разница колоссальная между АПЛ и другими лигами в плане равенства составов и нагрузки. Реал и Барселона опережают конкурентов финансово в тысячи раз, как и Бавария. Сейчас может это крамольно говорить, но для Баварии ее чемпионат - это тренировка перед лигой чемпионов, это не соревнование. Самый низший по стоимости Хандехайм 64 млн. евро. стоит - не состав, а весь клуб со стадионом. Это меньше чем бутса Кейна. И в Испании с Францией такая же ситуация.
Capral
сегодня в 14:45, ред.
Вроде и человек умный, а несёт ерунду. Где он увидел разницу в лигах? Что Бундес, что Лига-1, друг друга стоят... А количество забитых мячей в Париже- НОНСЕНС, такого не должно быть. Игра команды, самого Артеты и его соперника, с точки зрения тактики или даже стратегии- гораздо более показательна и поучительна.
Вот мнение известных людей о матче ПСЖ-Бавария:"Nicht alle waren vom Tor-Spektakel in Paris angetan".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 