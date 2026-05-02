Ильзат Ахметов: «Слава Богу, у меня всё хорошо»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в матче 28-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:1).

На 74-й минуте игрок столкнулся с защитником столичной команды Кристофером Ву и не смог продолжить встречу. Хавбека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По состоянию на утро, общее состояние футболиста удовлетворительное.

Друзья, Слава Богу у меня всё хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и тёплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания!

Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба!