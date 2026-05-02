Берналь и Рафинья вернулись в состав «Барселоны» после травм
Полузащитник и вингер вернулись в состав «Барселоны». Игроки включены в заявку на выездной матч чемпионата Испании с «Осасуной».
Испанец пропустил пять игр из-за травмы лодыжки. Бразилец был вне игры на протяжении шести встреч по причине повреждения бедра.
