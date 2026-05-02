Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Батраков: «Мне дают жёлтую непонятную, из-за которой я пропускаю игру»

сегодня, 15:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал полученную им жёлтую карточку в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Футболист пропустит игру с «Балтикой» 10 мая из-за перебора жёлтых карточек.

Спрашивал, за что мне жёлтую дали. Судья сказал, что я докоснулся до игрока. Стоит боковой помощник, который молчит. Мне дают жёлтую непонятную, из-за которой я пропускаю игру. Мне показалось, что второй тайм мог быть интереснее для зрителей. А так при любом касании и падении арбитр свистел сразу. Для меня это непонятно.

Groboyd
Groboyd ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 17:31
Ничем не выделялся? Так ты матч значит не смотрел. А кто атаки разгонял, кто Руденко запускал по флангу пасами или Бакаева? А кто в итоге прекрасный пас на Карпукаса сделал, с которого тот забил?
И что что Воробей опытнее? Он атаки разгоняет? Он пасы делает умные? На всё это ответ нет. Вчера бездарный матч Воробья, который был взбешён уходя с поля своей убогой игрой. Достаточно на статистику взглянуть гол + пас и всё на свои места встаёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 16:35
Согласен на 150%
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:33
Какая трагедия вселенская, как можно ему ,,жк" давать?
А спросить у него о предыдущих карточках, что, А С Пушкин их получил ? За что?
Отношение у молодого паренька к футболу как у мировой капризной ,,звезде"!
Мы что все, слепые?
Разговаривает, указания на поле другим даёт и голосом и руками, а для этого принимая картинные позы перед подачами и передачами... Ошибок куча, ничем в игре перед товарищами не выделялся, не считать если крашенной головой.
На мой взгляд, взгляд много чего повидавшего болельщика, это признаки ,,звёздной болезни", дорогие друзья. Играет наш ,,первый парень на селе-" в этом сезоне похуже, чем в прошлом , будто одолжение делает.
Воробьев тоже играет, но кто скажет ему то, что я говорю о Батракове?
А от Воробьев игра команды не меньше зависит, да и поопытнее он будет.
Скромнее надо быть молодому ,,звездачке" по кредиту, играть и поменьше претензии предъевлять.
Локо обойдется и без тебя в следующей игре как-нибудь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:09
Зазвездился Батрак. Во-первых карточка по делу. Я смотрел игру. Во-вторых не надо преувеличивать потери Локо из-за отсутствия этой звезды на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:22
У них разного рода заскоки случаются...
