Батраков: «Мне дают жёлтую непонятную, из-за которой я пропускаю игру»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал полученную им жёлтую карточку в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Футболист пропустит игру с «Балтикой» 10 мая из-за перебора жёлтых карточек.

Спрашивал, за что мне жёлтую дали. Судья сказал, что я докоснулся до игрока. Стоит боковой помощник, который молчит. Мне дают жёлтую непонятную, из-за которой я пропускаю игру. Мне показалось, что второй тайм мог быть интереснее для зрителей. А так при любом касании и падении арбитр свистел сразу. Для меня это непонятно.