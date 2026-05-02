Глава РПЛ сообщил об отсутствии проблем с лицензиями у лидеров Первой лиги

сегодня, 15:57

Президент Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) сообщил об отсутствии проблем с прохождением лицензирования для участия в высшем дивизионе чемпионата у клубов, занимающих места с первого по четвёртое в Первой лиге.

Ранее президент «Спартака» из Костромы сообщил об определённых трудностях во время строительства стадиона. В клубе, который по ходу сезона шёл в лидерах турнира, решили стать реальным претендентом на выход в РПЛ в следующей кампании. Также сообщалось об отсутствии подходящего стадиона и установленной системы идентификации болельщиков у «Челябинска».

Я не член комиссии по лицензированию. Но изначально понимал, что у многих команд Футбольной национальной лиги возникнут большие проблемы с лицензированием, к моему сожалению. Мне бы хотелось, чтобы все они получали лицензии. Но мы же тоже ездим, смотрим инфраструктуру, документы по нашим критериям. Я понимал ещё с начала года, что, к сожалению, не так много клубов получат лицензии. У первой четвёрки проблем нет.