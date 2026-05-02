Махачкалинское «Динамо» уступило «Ростову» в матче Российской Премьер-Лиги

Махачкалинское «Динамо» потерпело поражение от «Ростова» в матче 28-го тура РПЛ (1:2).
На 28-й минуте после автогола Яна Джапо ростовчане открыли счёт. Команда из Дагестана отыгралась на 60-й — мяч с пенальти забил Гамид Агаларов. Автором второго гола гостей стал Роналдо на 76-й.
«Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице (24 очка). «Ростов» идёт 10-м (30 баллов).
И пару слов о вратаре Д.Волке. Bсегда, когда смотрю на этого вратаря, всегда задаюсь вопросом: как такие люди попадают в команду мастеров? Человек, ни на линии, ни на выходе играть не умеет, и оба гола на его совести. Да, вратарь обязан выходить на мяч, если круглый в площади вратарской. Но это в том случае, если вратарь умеет играть на выходах. Волк, своими действиями, только навредил. Ну и второй гол можно смело записать на неуверенную игру кипера Динамо...
Ростов, с очень важной гостевой победой!!! У Динамо не всё потеряно, надо сражаться!!!