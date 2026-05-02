Махачкалинское «Динамо» уступило «Ростову» в матче Российской Премьер-Лиги

сегодня, 15:58

Махачкалинское «Динамо» потерпело поражение от «Ростова» в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

На 28-й минуте после автогола Яна Джапо ростовчане открыли счёт. Команда из Дагестана отыгралась на 60-й — мяч с пенальти забил Гамид Агаларов. Автором второго гола гостей стал Роналдо на 76-й.

«Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице (24 очка). «Ростов» идёт 10-м (30 баллов).