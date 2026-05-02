Махачкалинское «Динамо» уступило «Ростову» в матче Российской Премьер-Лиги

сегодня, 15:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» потерпело поражение от «Ростова» в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

На 28-й минуте после автогола Яна Джапо ростовчане открыли счёт. Команда из Дагестана отыгралась на 60-й — мяч с пенальти забил Гамид Агаларов. Автором второго гола гостей стал Роналдо на 76-й.

«Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице (24 очка). «Ростов» идёт 10-м (30 баллов).

Валерыч
сегодня в 17:07
Молодцы, ростовчане! С победой!
Очки нужны, очки важны!
particular
сегодня в 17:05
Ростов слегка очнулся, взбодрился и взял непростой выезд...
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 16:14
Всё что угодно, плавать брассом, спорить басом, дрова рубить....
Тот самый чувак
сегодня в 16:11
Роналдо у Ростова весной, палочка выручалочка.
Capral
сегодня в 16:09
Всегда сложно комментировать такие игры, где борьбы больше, чем футбола и прежде всего главенствует результат- гнетет и давит... Но если всё же коснуться непосредственно футбола, то больше понравилась Махачкала, которая старалась развивать оба свои атакующие фланги и пытаться пройти к воротам Ростова через центр, да и смотрелись хозяева техничнее гостей. Ростов, как обычно- силовой футбол, без особой выдумки, длинный пас и максимальное внимание в своей штрафной...

И пару слов о вратаре Д.Волке. Bсегда, когда смотрю на этого вратаря, всегда задаюсь вопросом: как такие люди попадают в команду мастеров? Человек, ни на линии, ни на выходе играть не умеет, и оба гола на его совести. Да, вратарь обязан выходить на мяч, если круглый в площади вратарской. Но это в том случае, если вратарь умеет играть на выходах. Волк, своими действиями, только навредил. Ну и второй гол можно смело записать на неуверенную игру кипера Динамо...

Ростов, с очень важной гостевой победой!!! У Динамо не всё потеряно, надо сражаться!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Михалыч 54 (раскрыть)
сегодня в 16:08
Папа может!!)
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:06
Я сразу говорил, что Вадик Евсеев не спасет Махачкалу. Не тот он тренер, чтобы игру поставить. Он больше поскандалить, руками поразмахивать. Большая ошибка и Газизова и Гаджиева, что доверились этому партизану. Надо было Тащуева звать, либо прежнего оставлять. А теперь ФНЛ стала реальной.
Михалыч 54
сегодня в 16:03
Важнейшая победа, очень нужные три очка, возвратились на 10 место. С победой, земляки! ВПЕРЁД, РОСТОВ!!!!!
Гость
