В «Динамо» подумают, кого поставить в ворота на игру с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев сообщил журналистам, что пока тренерский штаб не определился с тем, кто займёт место в воротах в ответном матче Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» 7 мая.
Первая игра в Москве завершилась вничью 0:0. В последних двух поединках чемпионата с «Сочи» (2:0) и столичным «Локомотивом» (1:1) в воротах «Динамо» выступал Курбан Расулов.
Расулов хорошо провёл последние игры. Андрей Лунёв приступил к работе, будем думать с тренером вратарей, кого лучше поставить с «Краснодаром».