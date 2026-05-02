Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Кубок 2025/2026

В «Динамо» подумают, кого поставить в ворота на игру с «Краснодаром»

сегодня, 16:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо07.05.2026 в 20:30 Не начался

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев сообщил журналистам, что пока тренерский штаб не определился с тем, кто займёт место в воротах в ответном матче Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» 7 мая.

Первая игра в Москве завершилась вничью 0:0. В последних двух поединках чемпионата с «Сочи» (2:0) и столичным «Локомотивом» (1:1) в воротах «Динамо» выступал Курбан Расулов.

Расулов хорошо провёл последние игры. Андрей Лунёв приступил к работе, будем думать с тренером вратарей, кого лучше поставить с «Краснодаром».

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
jq9j6b2m9q9c
jq9j6b2m9q9c
сегодня в 16:55
Расулов заслужил это место.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:17, ред.
А раньше не думали над этим вопросом? Перед Краснодаром решили наконец заняться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 