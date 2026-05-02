«Ипсвич» вернулся в Английскую Премьер-Лигу

«Ипсвич» стал вторым участником Английской Премьер-Лиги на сезон 2026/27.

Команда в матче заключительного, 46-го тура Чемпионшипа одержала дома победу над КПР со счётом 3:0 и завершили турнир на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 84 очка. Клуб вернулся в высший дивизион чемпионата Англии спустя сезон.

Также стали известны все участники и пары плей-офф за выход в АПЛ . «Миллуолл» сыграет с «Халл Сити», а «Саутгемптон» — с «Мидлсбро».

Ранее победителем турнира стал «Ковентри Сити». Вылетели в Лигу Один «Оксфорд Юнайтед», «Лестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей».