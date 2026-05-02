Soccer.ru
Англия. Чемпионшип 2025/2026

«Ипсвич» вернулся в Английскую Премьер-Лигу

сегодня, 16:30

«Ипсвич» стал вторым участником Английской Премьер-Лиги на сезон 2026/27.

Команда в матче заключительного, 46-го тура Чемпионшипа одержала дома победу над КПР со счётом 3:0 и завершили турнир на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 84 очка. Клуб вернулся в высший дивизион чемпионата Англии спустя сезон.

Также стали известны все участники и пары плей-офф за выход в АПЛ. «Миллуолл» сыграет с «Халл Сити», а «Саутгемптон» — с «Мидлсбро».

Ранее победителем турнира стал «Ковентри Сити». Вылетели в Лигу Один «Оксфорд Юнайтед», «Лестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей».

Все новости
«Пиза» и «Верона» вылетели в Серию B
Вчера, 23:52
«Венеция» вернулась в Серию А
Вчера, 18:17
ОфициальноИспания и Япония подписали соглашение о сотрудничестве
30 апреля
Вратарь «Палестино» три раза подряд отбил пенальти
30 апреля
Пеп Гвардиола побывал на матче третьего дивизиона Англии
29 апреля
Клуб, которым владеет Де Росси, спустя 35 лет вернулся в Серию C
29 апреля
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 17:03
Видимо сложилось всё как надо, - состав, тренер, мотивация, ресурсы, отношения с СМИ и болельщиками... Хватит ли этого для АПЛ...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 16:38, ред.
Волки заменят трактористов на год!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:36
эх, так хотелось Миллуол увидеть напрямую без плейофф в Премьер Лиге. в плей-офф им не везет десятилетиями когда они туда не так часто пробиваются. одного очка не хватило до прямого выхода
Гость
