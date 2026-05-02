Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА выложил шуточный ролик перед «Зенитом», показав 12 игроков у соперника

сегодня, 16:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

ЦСКА опубликовал шуточный видеоролик перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

В нём встреча представлена в виде футбольной видеоигры в стиле приставки Sega. Перед её началом происходит выбор формы на матч, причём один из комплектов команды из Санкт-Петербурга выполнен в судейском стиле. Далее следует выбор настроек погодных условий, времени начала игры и количества футболистов. Что примечательно, у ЦСКА изначально было выставлено 11 игроков, а у «Зенита» — 12, но вскоре составы уравняли. В разделе пенальти был выбран режим «только честные».

Также представлены якобы слова главного тренера «армейцев» Фабио Челестини с отсылкой к юбилею клуба из Санкт-Петербурга:

Парни, они опять хотят праздновать юбилей. Вы знаете, что делать!

Виртуальный рулевой петербуржцев Сергей Семак в свою очередь сказал:

Парни, давайте отпразднуем юбилей. Вы знаете, что делать!

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
8r92f28xutv3
сегодня в 17:45
Вот теперь коняшкам осталось не опозорится в этом матче...
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:42
А я в режиме стоп успел прочитать у игроков Зенита надписи на спинах Дюков, Митрофанов, Кукуян, Левников, а у остальных шрифт неразборчивый был. Так что результат будет
trdjd2q2r462
сегодня в 17:27
В такой шутки, есть доля правды
Groboyd
Groboyd ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 17:24
    Baggio R.
    сегодня в 17:22, ред.
    Прикольный ролик. Ностальгия. Потроллили вечных "юбиляров". А раньше говорили, Гинер всех купил)
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 17:08
    После просмотра ролика нужно заржать как конь?
    NbKA555
    NbKA555 ответ dt5d3z3q95vn (раскрыть)
    сегодня в 16:56
    И так засудят.Без обиды
    dt5d3z3q95vn
    сегодня в 16:53
    Судьи обидятся и засудят ЦСКА.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     