Евсеев: «Ответственность за поражение от „Ростова“ я беру на себя»

сегодня, 17:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

Не получилось, потому что в первом тайме команды «Динамо» (Махачкала) не было. Всю ответственность я за это беру на себя. Значит, не донес или не тот состав выбрали. А во втором тайме мы перестроились, и была другая игра.

shur
сегодня в 21:35
Ведь до 50-ти дожил,
Никак ему без мата, никуда!
Зашёл Евсей после игры к ребятам!
Разматюгался, всё закончилась,беда!!!
PS...Теперь кричит ": Беру, блин,на себя!"
saw5edrdyxvu
сегодня в 19:11
Теперь бы в стыках оказаться, а не вылететь напрямую...
CCCP1922
сегодня в 19:04
Взял на себя ответственность? И что, очки появились?
fbr8ejwmm9s3
сегодня в 18:41
Евсееву нужно менять профессию, не умеет он быть тренером, лучше бы шел в школу физруком.
Bad Listener
сегодня в 18:23, ред.
Ещё один ответственный, ок, взял, а как нести будешь? Уже вот сам говоришь что не донёс. Или не тот состав выбрали. "А мы вообще и не в курсе чем мы тут занимаемся поэтому однозначного ответа нет. Кто "мы" тоже непонятно" но если продолжить эту речь ещё хоть слов на пять то он придёт от "я" к "они" и обвинит во всем судей.
Comentarios
сегодня в 18:08
Чет сегодня прям спич такой
nik9373
сегодня в 17:46
Поддельное интевью,вот настоящее:

Не получилось, потому что в первом тайме ххх. Всю ответственность я за это ххх. Значит, не донес или ххх . А во втором тайме мы ххх, и была другая игра.ххх.
lazzioll
сегодня в 17:42
я им час обьяснял как играть надо - а потом пересмотрел видео, а там из цензурных слов только предлоги и союзы. и то не все.
w69w6qe7fqpy
сегодня в 17:35
Не сумел настроить на игру... тем более на домашнем стадионе....
Гость
