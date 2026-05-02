Евсеев: «Ответственность за поражение от „Ростова“ я беру на себя»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).
Не получилось, потому что в первом тайме команды «Динамо» (Махачкала) не было. Всю ответственность я за это беру на себя. Значит, не донес или не тот состав выбрали. А во втором тайме мы перестроились, и была другая игра.
