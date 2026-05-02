Галактионов рассказал, как уход Баринова повлиял на «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о переходе полузащитника в ЦСКА .

Мое отношение к Диме очень теплое. Его решение надо принять, понять, и надо двигаться дальше. Мы сейчас не берем качество игры, берем харизматичного человека, лидера, который был внутри коллектива, — такая боевая единица у нас была. И самое главное — мы за много матчей до окончания осенней части перестроились на другую схему, это давало результат. К сожалению, мы не можем к ней вернуться, потому что пока это не работает.