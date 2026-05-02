Галактионов рассказал, как уход Баринова повлиял на «Локомотив»

сегодня, 17:45

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Мое отношение к Диме очень теплое. Его решение надо принять, понять, и надо двигаться дальше. Мы сейчас не берем качество игры, берем харизматичного человека, лидера, который был внутри коллектива, — такая боевая единица у нас была. И самое главное — мы за много матчей до окончания осенней части перестроились на другую схему, это давало результат. К сожалению, мы не можем к ней вернуться, потому что пока это не работает.

Locomotive Breath
сегодня в 20:17
Для меня это уже навязчивая идея. Статья об уходе Галактионова из Локомотива). Долгострой в исполнении данного "специалиста" приводит объект в упадок.
сегодня в 19:24
Уход Галактионова положительно сказывается на Локомотиве... Когда мы уже прочитаем статью с таким названием? Неужели боссы клуба не видят, что у этого человека не получается — Михаил не растёт, как специалист... Он давно остановился в своём развитии, мягко говоря, а вот по зарплате и не скажешь.
сегодня в 18:40
Баринов наверняка уже пожалел, что ушел в середняк.
сегодня в 18:03
Сам-то понял, что наговорил? Т.е. виновен Баринов, "мы не можем к ней вернуться, потому что пока это не работает."
сегодня в 17:52
Решил поиграть в другом коллективе.
