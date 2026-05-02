«Рубин» в гостях обыграл «Балтику»

сегодня, 18:29
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Балтика» проиграла «Рубину» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 29-й минуте забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 77-й минует с поля был удалён защитник «Балтики» Элдар Цивич.

«Балтика» идёт на 5-м месте (46 очков), «Рубин» занимает 7-е место (42 очка).

shur
shur ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:28, ред.
...Вить,зайди про Грилиша статья,понравится?
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:22
Балтика отдала все силы победе Спартака дома и на выезде и решила на остальное плюнуть,приплыли Балтика резко.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:01
...как после драки "балтийцы" беззубые были,концовку видел,никакие!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:59
Его эмоции, как и физика его команды не бесконечны...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:57, ред.
...куда девались эмоции и внезапные вспышки агрессии у Талалаева?! Как будто его подменими после, Я так понимаю,после больничной койки!!!
Фил Кио
сегодня в 20:09
Выдохлась, к сожалению, Балтика. В Москве Локо, конечно, не подарок, и победить не получится. И всё же, надо обязательно, отметить Талалаева, для Балтики 5...6 места в РПЛ - это достижение. Поэтому сооружённый в этом сезоне фундамент, надо, укреплять, иначе он рассыплется.
shlomo
сегодня в 19:51
Локомотив сыграл вничью, Спартак вообще проиграл - и всё равно этим не воспользовались в Калининграде. Да, после зимы "балтийцы" начали плыть, а к апрелю поплыли окончательно. Похоже, что так и будет ухудшаться игра подопечных Талалаева в этих последних турах. Думаю, что полномочия полноправного участника борьбы за бронзу можно с Балтики снимать - теперь это, пожалуй, битва Локо и Спартака (если ЦСКА сегодня не выиграет, что практически невероятно). Теперь просто доигрывать калининградцам.
Владимир_Спартак
сегодня в 19:45
У Балтики есть шанс побороться за бронзу. Локомотив будет играть без двух ведущих игроков. Центра обороны и Батракова....Правда если у них только сил хватит на эту игру...
Пепс
сегодня в 19:32
Не смотрел, слушал в ухе)))) Гости, шашлык машлык... Ругаются - ты не с нами.... 😂😂😂
Рубиновые, с победой!!!!! 🔥🔥🔥🔥
qxy7j7dmpj6y
сегодня в 19:31
Балтика тяжело смотрится, сезон просто доигрывают
Валерыч
сегодня в 19:18
Да, похоже "балтийская сказка" закончилась.
Но в целом сезон конечно можно записать в актив клубу.
Тут другой вопрос: какой будет "Балтика" в следующем сезоне?
vsctz95h22v6
сегодня в 19:13
Похоже силы покинули Балтику в концовке сезона.
ildar_3871
сегодня в 19:05
Коментатор : Ой Рубин у Локо выиграл а с какими то Крылями сыграл в ничью .
Крылья лучше играют чем Балтика )
Sergo81
сегодня в 18:57
У Рубина Даку делает разницу, у Балтики Хиль, один забил, второй не играл.
blitz
сегодня в 18:53
Сдулась Талалаевская беготня всей командой. Силы не безграничны.
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 18:50
Москву с бронзой
Asper
сегодня в 18:50
Все силы в Краснодаре, походу, оставили
ildar_3871
сегодня в 18:48, ред.
Талалаеву же сказали давай польем поле , нет пошел в отказ , вот и проиграл )
Capral
сегодня в 18:48, ред.
Титков и Бевеев- пожалуй единственные, кто еще как-то держатся из последних сил, а остальные, похоже, на последнем дыхании... Конечно, столько травм ведущих игроков однозначно подкосили Балтику, но как я часто пишу- травмы не бывают на ровном месте, где-то, тренировочный процесс Талалаева дал сбой. Удаление красноречивое подтверждение сегодняшней Балтики. Команда, которая на протяжении всего чемпионата нагнетала темп, душила прессингом соперника, заставляя того ошибаться, безраздельно властвуя в центре поля, сейчас, сама этот центр и проваливает...

Неудивительно, что сейчас, Балтика старается длинными передачами, как можно быстрее форсированным маршем пройти середину поля, дабы не увязнуть там короткими передачами. Очень много неточностей в игре балтийцев связанных с потерей концентрации и упадком сил, что в принципе и было ожидаемо. Помимо травм, физически команда надорвалась. Недостаток классных исполнителей компенсировать работой на поле не удалось. Даже моторный Бевеев уже не так часто подключается к атакам команды.

Про игру Рубина ничего сказать не могу. Не выдающаяся игра, но игра по счету, внимательная, собранная, по возможности с резкими контр выпадами, на фоне обессиленного соперника. Признаться, не ожидал, что Рубин даст бой, даже наоборот... Но к Чести казанцев, они приехали сражаться и увозят из Калининграда заслуженные три очка. Этим поражением, балтийцы конечно осложнили себе задачу в борьбе за бронзу, но положа руку на сердце, с первой части чемпионате не верил я в общую победу Балтики... А впрочем, возможная победа Балтики в Москве, может еще вернуть команде надежду, на столь желанную бронзу...
pm3amhkmk7b5
сегодня в 18:44
Рубин с победой, гений Талалаева, похоже, иссяк и он опять стал физруком.
Locomotive Breath
сегодня в 18:41
Странно, конечно, играют команды, которым предоставляется шанс подняться выше в таблице за счёт ошибок конкурентов...ещё ЦСКА осталось отличиться в этой череде странностей...а Локомотиву уже до неприличия везёт в деле удержания места, которое по игре не его...
P.S. если бы Россия была в ЕК, то и за нечемпионские места боролись пободрее. Бы)
635zbg9qw8fd
сегодня в 18:37
Балтика как бы уступает третье место московским, смотреть противно.
chromage
сегодня в 18:37
По ощущениям Балтика острее была. Наличие у Рубина Даку свою роль сыграло. Хорошо что забил наконец и вовремя. Плохо что травмировался. Хотя уже и не суть по большому счету. Можно и без него доигрывать не особо парясь о результатах.
Groboyd
сегодня в 18:35
Балтике пора к этому привыкать, сезон-другой и они снова за выживанип бороться будут.
ildar_3871
сегодня в 18:33
Балтика никакая , Рубин молодцы !
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:31
Пожалуй для, Балтики сезон закончился. Но 5-6 место для них это успех. Жаль, что на следующий сезон там будет иная команда.
particular
сегодня в 18:30
Балтика хотела, старалась, нервничала, но увы...
Даку - кузнец успехов и побед Рубина...
Bad Listener
сегодня в 18:30, ред.
Как ни старался Локомотив третью строчку уступить, да неуступчивая она оказалась. Вот зато Балтика уважает Какахигао.
Гость
