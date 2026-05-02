«Рубин» в гостях обыграл «Балтику»

«Балтика» проиграла «Рубину» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 29-й минуте забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 77-й минует с поля был удалён защитник «Балтики» Элдар Цивич.
«Балтика» идёт на 5-м месте (46 очков), «Рубин» занимает 7-е место (42 очка).
P.S. если бы Россия была в ЕК, то и за нечемпионские места боролись пободрее. Бы)
Неудивительно, что сейчас, Балтика старается длинными передачами, как можно быстрее форсированным маршем пройти середину поля, дабы не увязнуть там короткими передачами. Очень много неточностей в игре балтийцев связанных с потерей концентрации и упадком сил, что в принципе и было ожидаемо. Помимо травм, физически команда надорвалась. Недостаток классных исполнителей компенсировать работой на поле не удалось. Даже моторный Бевеев уже не так часто подключается к атакам команды.
Про игру Рубина ничего сказать не могу. Не выдающаяся игра, но игра по счету, внимательная, собранная, по возможности с резкими контр выпадами, на фоне обессиленного соперника. Признаться, не ожидал, что Рубин даст бой, даже наоборот... Но к Чести казанцев, они приехали сражаться и увозят из Калининграда заслуженные три очка. Этим поражением, балтийцы конечно осложнили себе задачу в борьбе за бронзу, но положа руку на сердце, с первой части чемпионате не верил я в общую победу Балтики... А впрочем, возможная победа Балтики в Москве, может еще вернуть команде надежду, на столь желанную бронзу...