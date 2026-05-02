«Бавария» ушла от поражения в матче с «Хайденхаймом»

«Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги.
На 22-й минуте Буду Зивзивадзе вывел «Хайденхайм» вперёд. На 31-й минуте Эрен Динкчи удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте Леон Горецка сократил отставание в счёте. На 57-й минуте Горецка сравнял счёт, оформив дубль. На 76-й минуте победу «Хайденхайму» Буду Зивзивадзе оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время вратарь «Хайденхайма» Даинт Рамай отправил мяч в свои ворота.
«Бавария» идёт на 1-м месте и уже оформила чемпионство (83 очка), «Хайденхайм» занимает 18-е место (23 очка).
И каравэлло делать не будем
впереди важные матчи с ПСЖ и с Штутгартом в Кубке.
в ЛЧ с ПСЖ будет страшная бойня, и дождь в этот день будет добавлять оттенок этой суровой реальности.
это Арсеналу урок, они тоже имели шанс на досрочное чемпионство,
и сейчас, распределяя силы и ресурсы, спокойно катали бы свои ничьи.
теперь лондонцам приходится из основы выжимать все соки.
а ведь это очко поможет в борьбе, там оказывается еще спастись можно
Да и вообще, второй эшелон мюнхенцев был не убедителен перед дерзостью гостей...