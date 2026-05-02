Германия. Бундеслига 2025/2026

«Бавария» ушла от поражения в матче с «Хайденхаймом»

сегодня, 18:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 3Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

«Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги.

На 22-й минуте Буду Зивзивадзе вывел «Хайденхайм» вперёд. На 31-й минуте Эрен Динкчи удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте Леон Горецка сократил отставание в счёте. На 57-й минуте Горецка сравнял счёт, оформив дубль. На 76-й минуте победу «Хайденхайму» Буду Зивзивадзе оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время вратарь «Хайденхайма» Даинт Рамай отправил мяч в свои ворота.

«Бавария» идёт на 1-м месте и уже оформила чемпионство (83 очка), «Хайденхайм» занимает 18-е место (23 очка).

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Бавария
Karkaz
сегодня в 21:29
Полу основой играли. Но что то слишком много пропускать начали. Чувствую с ПСЖ опять будет атака на атаку с большим количеством голов.
Asper
сегодня в 21:26
Лично я не буду Зивзивадзе.
И каравэлло делать не будем
Capral
сегодня в 20:05
Дождь не обещают. Пасмурно, но без дождя. Вечером+12.
qc5n25y4hpyc
сегодня в 19:46
Ничего не значащий матч для Баварии..
пират Елизаветы
сегодня в 19:34
Бавария чемпион.
впереди важные матчи с ПСЖ и с Штутгартом в Кубке.
в ЛЧ с ПСЖ будет страшная бойня, и дождь в этот день будет добавлять оттенок этой суровой реальности.
это Арсеналу урок, они тоже имели шанс на досрочное чемпионство,
и сейчас, распределяя силы и ресурсы, спокойно катали бы свои ничьи.
теперь лондонцам приходится из основы выжимать все соки.
liverpool-today
сегодня в 19:12
Нужно спасибо сказать судье. Тянул время до гола Баварии. Видимо поставил на вылет Хайденхайма
lazzioll
сегодня в 18:55, ред.
ну Бавария известный любитель робингудства - после чемпионства очки пораздаривать последним местам))

а ведь это очко поможет в борьбе, там оказывается еще спастись можно
Sergo81
сегодня в 18:53
Олисе на последней секунде забил, должны были проиграть. Особо и не давили в конце, обложили штрафную и накидывали.
Groboyd
сегодня в 18:38
Бавария опять характер показала, в ничего не значащем матче.
particular
сегодня в 18:34
На доводы Леона Горецка у Зивзивадзе Буду нашлись свои аргументы...
Да и вообще, второй эшелон мюнхенцев был не убедителен перед дерзостью гостей...
