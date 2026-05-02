«Бавария» ушла от поражения в матче с «Хайденхаймом»

сегодня, 18:33

«Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги.

На 22-й минуте Буду Зивзивадзе вывел «Хайденхайм» вперёд. На 31-й минуте Эрен Динкчи удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте Леон Горецка сократил отставание в счёте. На 57-й минуте Горецка сравнял счёт, оформив дубль. На 76-й минуте победу «Хайденхайму» Буду Зивзивадзе оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время вратарь «Хайденхайма» Даинт Рамай отправил мяч в свои ворота.

«Бавария» идёт на 1-м месте и уже оформила чемпионство (83 очка), «Хайденхайм» занимает 18-е место (23 очка).