Челестини рассказал, какая задача стоит перед ЦСКА в РПЛ
1777738501
Главный тренер ЦСКА назвал турнирную задачу ЦСКА в РПЛ.
Задача у нас важная: мы все еще верим, что можем закончить сезон на пьедестале. Видим, что все теряют очки. У нас есть отличная возможность приблизиться к третьему месту.
["news\/1427194\/semak-sergey","news\/1427193\/mec-monako","news\/1427192\/arsenal-fulhem","news\/1427190\/cska-zenit","news\/1427189\/pari-sen-zhermen-loryan","news\/1427186\/bavariya-haydenhaym","news\/1427185\/baltika-rubin","news\/1427184\/galaktionov-mihail-lokomotiv","news\/1427183\/evseev-vadim","news\/1427182\/vilyarreal-levante","news\/1427181\/cska-zenit","news\/1427180\/ipsvich","news\/1427179\/gusev-rolan-rasulov-kurban","news\/1427178\/dinamo-rostov","news\/1427177\/alaev-aleksandr","news\/1427176\/batrakov-aleksey","news\/1427175\/bernal-mark-rafinya","news\/1427174\/ahmetov-ilzat","news\/1427173\/arteta-mikel","news\/1427172\/krylya-sovetov","news\/1427171\/galaktionov-mihail-batrakov-aleksey","news\/1427170\/smertin-aleksey","news\/1427169","news\/1427168\/pogba-pol","news\/1427167\/ahmetov-ilzat","news\/1427166\/komlichenko-nikolay","news\/1427165\/safonov-matvey-vino-artur","news\/1427164\/galaktionov-mihail","news\/1427163\/syomin-yuriy","news\/1427160\/nyamsi-zherzino-batrakov-aleksey"]
Сезон провален.
Фабио Челестини.
... Не занять третье место, а лишь приблизиться к нему.... Неужели стоит задача занять четвёртое или пятое место? Нужно отдать должное ЦСКА — в матче с Зенитом красно-синие стараются, прямо сейчас счёт 1:1. Кстати, в последнем туре нас ждёт матч ЦСКА - Локомотив..