«Зенит» в гостях обыграл ЦСКА, Дивеев забил один из голов

ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3) в матче 28-го тура РПЛ.
На 4-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел ЦСКА вперёд. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт. На 51-й минуте Александр Соболев вывел вперёд «Зенит». На 60-й минуте Луис Энрике поставил точку в матче.
ЦСКА идёт на 6-м месте (45 очков), «Зенит» занимает 1-е место (62 очка).
А во 2-м тайме, элементарно сказался класс игроков Зенита, которые начали разрывать соперника. Даже Соболь сегодня поймал кураж... У Зенита мощнейший состав, способный решать большие задачи в рамках PПЛ. У ЦСКА, помимо кадровых потерь, абсолютно выпадает из игрового ансамбля Баринов, плюс ко всему, Жоао Виктор сегодня сыграл ненадежно, а молодой Данилов не набрался должного опыта. Трагедии нет, всё очевидно.