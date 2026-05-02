Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» в гостях обыграл ЦСКА, Дивеев забил один из голов

сегодня, 20:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3) в матче 28-го тура РПЛ.

На 4-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел ЦСКА вперёд. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт. На 51-й минуте Александр Соболев вывел вперёд «Зенит». На 60-й минуте Луис Энрике поставил точку в матче.

ЦСКА идёт на 6-м месте (45 очков), «Зенит» занимает 1-е место (62 очка).

Capral
Capral
сегодня в 22:10
Вернул бы ЦСКА Федотова, замутили мировую, и горя не знали бы...
Comentarios
Comentarios ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:09
Че там больше никого нет вон Гаттузо в Россию хочет
derrik2000
derrik2000
сегодня в 21:59
"Спортивный директор, руководитель департамента сборных команд РФС Андрей Лексаков объяснил, почему Сергей Игнашевич не готов возглавить ЦСКА.

– Все русские [тренеры], которые могли в данный момент работать в ЦСКА, они заняты работой в своих клубах или, в том числе, за границей.

Таких, кто был бы свободен, сейчас пришел бы и возглавил ЦСКА, по-моему мнению нет.

– Игнашевич. Что скажете?

– Ничего не скажу. Скажу, что останусь при своем мнении. Сегодня все тренеры, которые могли бы работать в команде уровня ЦСКА, они уже работают в клубах. Это мое мнение. Я с огромным уважением отношусь к Сергею, мы с ним очень хорошо знакомы, он у меня начинал учиться тренерской профессии. Я его очень уважаю как игрока, у меня есть его памятные, именные футболки от него для меня.

Но сегодня как тренера ЦСКА, пусть не обижается, не вижу. Ему надо еще чуть-чуть набраться опыта, поработать в других командах и потом, возможно, с большим успехом возглавить ЦСКА, – отметил Лексаков"
andrefino13
andrefino13 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:55
А помните , как молодежь ЦСКА Гончаренко , два раза в одном турнире сделала Реал Мадрид ? Теперь вам этого не видать никогда .
Comentarios
Comentarios
сегодня в 21:52
Челестини на выход точка .
andrefino13
andrefino13 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:49
Так Орешкин подтянул Гончаренко , и очень ему симпатизировал ,но вы , болельщики ЦСКА , всё сделали , что бы его сожрать , в прямом смысле этого слова , но при этом Облякова оставили ...
ABir
ABir
сегодня в 21:47
Зениту эта победа была нужнее, он ее и одержал вполне заслуженно.
Groboyd
Groboyd ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:44
    lotsman
    lotsman ответ Red blu (раскрыть)
    сегодня в 21:34
    Согласен. Если бы не Данилов счёт был бы крупнее.
    cska1948
    cska1948 ответ andrefino13 (раскрыть)
    сегодня в 21:33
    Времена, про которые вы говорите в ЦСКА, были, прежде всего, временами Гинера. Теперь настали времена Орешкина. И, как говорится, почувствуйте разницу.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 21:31
    Какой тренер привел Краснодар к чемпионству ? И какой тренер ведёт ко второму , очень на это надеюсь ? Тот которого поменяли и разменняли , но у Краснодара руководство умеет делать работу над ошибками
    Зенит не меняет тренера уже сколько лет ? Имеет результат . Думайте . Семин плакал , когда Кварацхелию продали , его убрали из Локо , где сейчас Локомотив ?
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 21:30
    Лучшим в составе ЦСКА отметил бы молодого Данилова, как же здорово он играл, может в дальнейшем вырасти в отличного защитника, плохо что не было ещё травмированного Лукина и Мойзеса.
    Ну что продолжаем готовиться к финалу кубка России 6 мая.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 21:27
    Ну ни бабок, может сена подкинули, или овса...
    andrefino13
    andrefino13 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 21:24
    Так и будете тренеров менять. , пока в первую лигу не приспуститесь . А может не в тренерах дело ?
    Futurista
    Futurista ответ andrefino13 (раскрыть)
    сегодня в 21:23
    Нет, не надо)...смысл понятен...просто уточнил...
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:22
    Никакой тренерской победы Зенита нет и быть не может. Пока ЦСКА, в 1-м тайме выжимал Зенит из центра поля, армейцы неплохо контролировали мяч, совершали подходы к штрафной соперника, что в итоге закончилось пенальти. В 1-м тайме, у Зенита, кроме возни у штрафной ЦСКА ничего серьезного не было. Глушенков пару раз пробил и всё. Но на угловом, не хватило армейцам концентрации, а Лусиано, который был рядом с Дивеевым не смог помешать.

    А во 2-м тайме, элементарно сказался класс игроков Зенита, которые начали разрывать соперника. Даже Соболь сегодня поймал кураж... У Зенита мощнейший состав, способный решать большие задачи в рамках PПЛ. У ЦСКА, помимо кадровых потерь, абсолютно выпадает из игрового ансамбля Баринов, плюс ко всему, Жоао Виктор сегодня сыграл ненадежно, а молодой Данилов не набрался должного опыта. Трагедии нет, всё очевидно.
    Groboyd
    Groboyd ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 21:22
    Незнаю что там делают, в отличие от некоторых не пью. Да приняли. Все же видели это позорное го...ще.
    particular
    particular ответ andrefino13 (раскрыть)
    сегодня в 21:22
    Ну, про заслуженное ещё рано надрываться, - взлёт некоторых - это тоже из области свалившихся счастливых обстоятельств...
    Вам спасибо за тёплые слова, упоминание про свою ответственность и переобутые симпатии... Справедливость когда-нибудь проявится и расставит всё по своим местам...
    andrefino13
    andrefino13 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 21:21
    Так мне исправить ? За третье и шестое ?
    lotsman
    lotsman ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 21:20
    Бабок коням?! И они приняли?! Вообще то закусывать надо, хотя бы иногда.)
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 21:19
    Результат ожидаем, сезон провален.
    Осталось слить СпаМу .и тренер на выход.
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 21:19
    РПЛ редко смотрю, но тут посмотрел из-за Луиса Энрике. В конце матча Семак целенаправленно шёл именно его поздравить. Вот за это и уважаю Семака, что он разбирается в талантах и ценит Луиса. А то, что он себя слабо проявляет в Зените, это проблема коллектива
    andrefino13
    andrefino13 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    Бывает у Спартака иногда ...
    andrefino13
    andrefino13 ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 21:17
    Вы заслужили то , что имеете . Я пять лет подождал , посмотрел , и сейчас с полной ответственностью говорю вам болельщикам ЦСКА то , что вы заслужили то что имеете . Во времена Газзаева , Слуцкого и Гончаренко я очень сильно симпатизировал ЦСКА , классная была команда .
    Futurista
    Futurista ответ andrefino13 (раскрыть)
    сегодня в 21:14
    В табличку загляните)...там Спартак с Локомотивом в борятся за 3-4-е место....ЦСКА с Балтикой в обнимку за 5-6-е)...
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 21:11, ред.
    Думалось, конечно, особенно после того, как ЦСКА открыл счёт в матче, что армейцы хоть сегодня костьми лягут, но сгоняют ничейку.
    После того, как питерские сравняли счёт, а, главное, КАК ИГРАЛИ футболёры ЦСКА после своего забитого гола, это "думалось, что..." постепенно улетучивалось.
    Собственно, "не стреляйте в пианиста - он играет как умеет".
    Самоотдачи у КС не увидел.
    БЕЗ Мойзеса, ЗАВОДНОГО Мойзеса, и ЦСКА не ЦСКА...
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 21:11
    И вот этот ЦСКА ставили в претенденты на чемпионство?
    Проиграли по всем фронтам, а ждали от армейцев, думаю, бой.
    Groboyd
    Groboyd ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    Бабок закинули коням, спектакль разыграли.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 21:10
    Да , были времена , когда Слуцкий , а потом Гончаренко , приводили команду ЦСКА на второе место и их за это увольняли , а теперь ЦСКА в обнимку со Спартаком борются за 4-6 место , и это уже норм .
    particular
    particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:09, ред.
    Тяжко смотреть на происходящее...
    А отсутствие ведущих и травмированных - это проблемы вездесущего руководство, которое меняет, покупает, подписывает и не совпадает...
    Надо признать, - скатились... И тенденция решений последних лет не обнадёживает... Совсем...
    Гость
