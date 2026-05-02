Челестини: «Когда говорите о моём увольнении, пытайтесь не смеяться»

вчера, 22:37

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о возможном уходе из московского клуба.

Вы, когда говорите о моей работе, о моем увольнении, то пытайтесь хотя бы не смеяться. Это большое проявление неуважения. Если вы так задаете вопрос, то я не буду больше отвечать.

Думал ли я об уходе из ЦСКА? Нет. Я всегда борюсь и сражаюсь в своей карьере. Я никогда не сдамся. Могу ошибаться, но два месяца назад мы были фаворитами на требл. Это футбол. Такое происходит. Эта весна плохая. Осень была фантастическая, а сейчас два месяца плохие. Болельщики разочарованы, и мы тоже. Я лично тоже.

p6ra4tg8sjmd
сегодня в 00:14
Какой тут смех, тренер никудышний, ушел бы сам, все равно скоро погонят.
3pvxg6bbgrsz
сегодня в 00:05
Дайте Челюстини поработать, многих соперников цска он устраивает.
Alex_67
вчера в 23:51
Вопросы задавали небось журналисты Матч ТВ? Эти постоянно глумятся над теми, кто Зенит не представляет. Почему они не измывались над Радимовым, когда этот человек сам загнал себя в глупую ситуацию (перепалка с Талалаевым в прямом эфире)? Почему Газпром заправляет всем на канале, который создавался, как государственный? Неужели это прибавляет авторитета Зениту?
25процентный клоун
вчера в 23:27
Все кто ниже и выше верили в этого швейцарца сегодня ищут оправдания .
А Деян помимо того, что лучшую команду рпл собрал ещё и чемпион.
Армейцам гнать кудрявого надо, мой совет. Худшая трансферная политика в стране, высушили команду
Capral
вчера в 23:23
Ничего удивительного: за летние и осенние месяцы команда набирает форму, наигрывает связки, выходит на пик формы... Весной хуже. Но так было и в советском футболе, когда большинство советских клубов вылетали весной из евро кубков, а еженедельник "Футбол-Хоккей" сокрушался и искал причины в происходящем...

Насчет ЦСКА, повторюсь еще раз, цитируя Бессмертную советскую Классику: "...не валяй дурака! Им нужен Федотов!!!"
lazzioll
вчера в 23:19
тренеры быдло и матерщинники, комментаторы быдло и тупые, чего же ты ждал от интервьюеров. такие же быдланы и вопросы провокационные. это околофутбольная субкультура такая, епта))
Groboyd
вчера в 22:41
У Станковича тоже была фантастическая осень, но весна всё расставляет на свои места.
