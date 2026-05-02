Челестини: «Когда говорите о моём увольнении, пытайтесь не смеяться»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о возможном уходе из московского клуба.
Вы, когда говорите о моей работе, о моем увольнении, то пытайтесь хотя бы не смеяться. Это большое проявление неуважения. Если вы так задаете вопрос, то я не буду больше отвечать.
Думал ли я об уходе из ЦСКА? Нет. Я всегда борюсь и сражаюсь в своей карьере. Я никогда не сдамся. Могу ошибаться, но два месяца назад мы были фаворитами на требл. Это футбол. Такое происходит. Эта весна плохая. Осень была фантастическая, а сейчас два месяца плохие. Болельщики разочарованы, и мы тоже. Я лично тоже.
