Дивеев высказался о забитом голе в ворота ЦСКА

вчера, 23:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением о забитом голе в ворота ЦСКА (3:1).

Я, честно, на каждую игру настраиваюсь на гол. У меня в каждой игре какие-то есть полумоменты, где-то могу забить, и как-то чуть-чуть не хватает, не попадаю. Где-то с Махачкалой не попал, с «Динамо» не попал. Много моментов бывало. И поэтому сегодня, слава Богу, хорошо попал именно в ближний угол, где Слава Тороп не смог достать. Поэтому наконец-то забил.

Понятно, здорово, что забил, но все равно эмоции — то, что я на стадионе ЦСКА против ЦСКА, бывшей моей команды, в которой я провел шесть лет — это такое себе. Поэтому главное, что выиграли.

vvvbe3gma42v
сегодня в 00:02
Пока Гонда мстил, Дивеев забивал.
25процентный клоун
вчера в 23:41
Огромный привет Бабаеву и худшей трансферной политике в стране
rx3g8r43jdxg
вчера в 23:14
Игорёк внёс свой весомый вклад в победу
Гость
