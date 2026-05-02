Дивеев высказался о забитом голе в ворота ЦСКА

Защитник «Зенита» поделился мнением о забитом голе в ворота ЦСКА (3:1).

Я, честно, на каждую игру настраиваюсь на гол. У меня в каждой игре какие-то есть полумоменты, где-то могу забить, и как-то чуть-чуть не хватает, не попадаю. Где-то с Махачкалой не попал, с «Динамо» не попал. Много моментов бывало. И поэтому сегодня, слава Богу, хорошо попал именно в ближний угол, где Слава Тороп не смог достать. Поэтому наконец-то забил.