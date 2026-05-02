Сергей Семак оценил обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду
Главный тренер «Зенита» поделился мнением об обмене из ЦСКА на .
Мы приобрели нужного игрока. Игорь хорошо действует на втором этаже. Я давно говорил, что Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло. Ему нужно было перезапустить карьеру. Возможно, что у Лусиано был особый настрой. Сегодня Игорь забил, но я не думаю, что он хотел кому-то доказать.
