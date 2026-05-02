Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Сергей Семак оценил обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду

вчера, 23:31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об обмене Игоря Дивеева из ЦСКА на Лусиано Гонду.

Мы приобрели нужного игрока. Игорь хорошо действует на втором этаже. Я давно говорил, что Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло. Ему нужно было перезапустить карьеру. Возможно, что у Лусиано был особый настрой. Сегодня Игорь забил, но я не думаю, что он хотел кому-то доказать.

f3hxtqcxukt4
сегодня в 00:03
Семак вообще бездарный тренер, как говорят в цска с шестого места.
Фил Кио
сегодня в 00:00
Ну, и где оценка?
CCCP1922
вчера в 23:55
Что говорить, Дивеев пришёлся ко двору...
25процентный клоун
вчера в 23:40
Сергей посмеялся и передал огромный привет А. К.
Сергей, спасибо за победу,и только вперед
