«Порту» досрочно стал 31-кратным чемпионом Португалии

«Порту» гарантировал себе первое место в чемпионате Португалии.
В матче 32-го тура национального первенства подопечные Франческо Фариоли одержали победу над «Алверкой» (1:0).
За два тура до завершения турнира «Порту» опережает ближайшего преследователя, лиссабонскую «Бенфику», на 9 очков. Располагающийся на третьей строчке «Спортинг» отстает от лидера на 12 баллов при трех матчах в запасе, что лишает столичные клубы математических шансов на титул.
Для «Порту» эта победа в чемпионате стала 31-й в истории клуба. По данному показателю «драконы» продолжают занимать второе место в стране, уступая лишь «Бенфике», в активе которой 38 титулов.
Порту в этом сезоне не был "убийцей" но был командой, которая четко знает свое дело и идет к цели! Надеюсь Фариоли останется в клубе и будет дальше выстраивать нового "дракона убийцу!"