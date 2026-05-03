«Порту» досрочно стал 31-кратным чемпионом Португалии

1777786458

сегодня, 08:34

«Порту» гарантировал себе первое место в чемпионате Португалии.

В матче 32-го тура национального первенства подопечные одержали победу над «Алверкой» (1:0).

За два тура до завершения турнира «Порту» опережает ближайшего преследователя, лиссабонскую «Бенфику», на 9 очков. Располагающийся на третьей строчке «Спортинг» отстает от лидера на 12 баллов при трех матчах в запасе, что лишает столичные клубы математических шансов на титул.

Для «Порту» эта победа в чемпионате стала 31-й в истории клуба. По данному показателю «драконы» продолжают занимать второе место в стране, уступая лишь «Бенфике», в активе которой 38 титулов.