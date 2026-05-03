«Порту» досрочно стал 31-кратным чемпионом Португалии

сегодня, 08:34
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 0Логотип футбольный клуб Алверка (Алверка до Рибатейо)АлверкаМатч завершен

«Порту» гарантировал себе первое место в чемпионате Португалии.

В матче 32-го тура национального первенства подопечные Франческо Фариоли одержали победу над «Алверкой» (1:0).

За два тура до завершения турнира «Порту» опережает ближайшего преследователя, лиссабонскую «Бенфику», на 9 очков. Располагающийся на третьей строчке «Спортинг» отстает от лидера на 12 баллов при трех матчах в запасе, что лишает столичные клубы математических шансов на титул.

Для «Порту» эта победа в чемпионате стала 31-й в истории клуба. По данному показателю «драконы» продолжают занимать второе место в стране, уступая лишь «Бенфике», в активе которой 38 титулов.

A.S.A
сегодня в 09:27
Поздрааляю болельщиков Порту с чемпионством! Спустя три сезона чемпионство сново возвращается в Порту! Персонально рад за защитника драконов Якуба Кивёра. Поляк всё еще принадлежит Арсеналу, но у португальцев есть опция выкупа и скорее всего они ею воспользуются, т к Якуб провел отличный сезон и стал важным игроком у Фариоли!
Порту в этом сезоне не был "убийцей" но был командой, которая четко знает свое дело и идет к цели! Надеюсь Фариоли останется в клубе и будет дальше выстраивать нового "дракона убийцу!"
shur
shur ответ sc9u5mgcrnq2 (раскрыть)
сегодня в 09:26, ред.
....Не сложна,на картине Васнецова,
Нам лидера футбола - Порто отыскать!
В далёкой Португалии все знают,
Как сложно у Бенфики с Спортингом победу отобрать!!!
ner757sbt4qv
сегодня в 09:07
Молодцы... тихим сапом стали чемпионами....
пират Елизаветы
сегодня в 08:52
и с ходу президент Порту Андре Виллаш-Боаш приводит клуб к чемпионству.
sc9u5mgcrnq2
сегодня в 08:42
Из трёх ведущих клубов, теперь чемпионом будет Порту
Гость
