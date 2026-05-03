«Атланта Юнайтед» победила «Монреаль», Миранчук сделал два ассиста

1777787948

сегодня, 08:59

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Монреалем» (3:1) в матче регулярного чемпионата МЛС .

В составе победителей дублем отметился полузащитник Саба Лобжанидзе. Еще один мяч забил нападающий Эмманюэль Латте Лат. Российский полузащитник записал на свой счет две результативные передачи, одна из которых стала ассистом на победный гол Эммануэля Латте Лата.

Единственный гол в составе гостей забил английский хавбек Мэттью Лонгстафф. Концовку встречи «Монреаль» доигрывал вдесятером: на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил колумбийский защитник Брайан Вера.

Таким образом, в текущем сезоне Миранчук набрал 8 очков (6 голов и 2 передачи) в 12 матчах.