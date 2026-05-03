«Атланта Юнайтед» победила «Монреаль», Миранчук сделал два ассиста

сегодня, 08:59
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб Клуб де Фут МонреальКлуб де Фут МонреальМатч завершен

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Монреалем» (3:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

В составе победителей дублем отметился полузащитник Саба Лобжанидзе. Еще один мяч забил нападающий Эмманюэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук записал на свой счет две результативные передачи, одна из которых стала ассистом на победный гол Эммануэля Латте Лата.

Единственный гол в составе гостей забил английский хавбек Мэттью Лонгстафф. Концовку встречи «Монреаль» доигрывал вдесятером: на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил колумбийский защитник Брайан Вера.

Таким образом, в текущем сезоне Миранчук набрал 8 очков (6 голов и 2 передачи) в 12 матчах.

Buzz Lightyear
сегодня в 09:37
Важная победа на фоне пока что не лучшим образом складывающегося сезона.
shur
сегодня в 09:31, ред.
....всё теперь Лёха точно в основе против Египта! Мо нахмурил брови, когда Салаху не зашло - Карпухе в радость!
trrx5atapd6k
сегодня в 09:04
Леша пока не теряется в команде... удачи ему...
Гость
